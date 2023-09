Kontrovers ëmginn Void Crew Artwork Ähnlechkeeten mat Destiny 2 Pyramid Schëffer

Hutlihut Games, den Entwéckler vun Void Crew, huet Réckschlag vun der Destiny Communautéit konfrontéiert wéinst Ähnlechkeeten tëscht de Pyramid Schëffer am Spill souzen an déi am Destiny 2. Ee vun de Senior Kënschtler bei Hutlihut unerkannt, datt si Inspiratioun aus Bungie d'Aarbecht.

Void Crew, en Abenteuer Raum Sim publizéiert vum Focus Entertainment, generéiert Opreegung fir säin zukünftege fréien Zougangsstart de 7. September andeems se Promotiounskonschtwierker deelen. Wärend vill déi ästhetesch a visuell Qualitéit vum Konschtwierk bewonnert hunn, hunn anerer Froen iwwer d'Ähnlechkeet tëscht engem vun de Schëffer an deenen am Destiny 2 opgeworf.

Als Äntwert op d'Kritik huet de Kristoffer Nissen, den 3D Senior Artist bei Hutlihut, d'Uklo an der offizieller Void Crew Discord adresséiert. Den Nissen huet zouginn datt et wierklech Inspiratioun vu Schicksal gezunn ass, a seet datt d'Designsprooch vum Hollow Elementer wéi lieweg geometresch Formen, Maschinnen an Insektähnlech Detailer integréiert huet.

Wéi och ëmmer, Nissen huet och geklärt datt den Designprozess d'Schafung vun Designdokumenter an Iddie fir d'Feinde am Spill involvéiert. D'Intent war eng Vielfalt vu Feindtypen ze hunn, dorënner niddereg, mëttler an héich-Tierfeinden, mat Differenzéierung a Gréissten an aner Charakteristiken.

Trotz der Verteidegung vun de artistesche Choixen, huet den Nissen unerkannt datt den Hutlihut vläicht e puer vun de Konschtwierker muss iwwerdenken fir sécherzestellen datt se méi kloer am Verglach zum Destiny 2 erausstinn.

Dës Kontrovers ass net eenzegaarteg fir Hutlihut Games, well de Bungie selwer virgeworf huet ze kopéieren. An der Vergaangenheet huet eng ikonesch Schnëttszeen, déi den Hierkonft vum The Witness in Destiny 2 opgedeckt huet, Kritik gemaach fir e Fan säi Konschtwierk ouni Erlaabnis ze benotzen. De Bungie huet sech spéider entschëllegt, de Kënschtler kredittéiert a Kompensatioun geliwwert.

Als Conclusioun hunn d'Ähnlechkeeten tëscht de Pyramid Schëffer an Void Crew an Destiny 2 Kontrovers bannent der Spillgemeinschaft gefouert. Hutlihut Games huet d'Zeechnungsinspiratioun vum Destiny unerkannt awer och déi eenzegaarteg Elementer am Design vun hirem Spill betount. Et bleift ze gesinn wéi d'Firma dëst Thema weidergoe wäert.

