De renomméierte Wëssenschaftler Dr. D'Evenement huet Studenten aus geschätzte Institutiounen wéi Vidyashilp Academy, Legacy School, an Bangalore International School gezunn, an en dauerhaften Androck op hire jonke Geescht hannerlooss.

Wärend senger Virliesung huet den Dr Guruprasad d'Schüler iwwer d'Exploratioun vum Mound opgekläert, souwuel duerch Roboter Raumschëff an Astronauten. Hien huet d'Bedeitung vum Mound betount fir d'Geschicht vun der Äerd an dem Sonnesystem ze verstoen, vu senger Wichtegkeet an der Navigatioun an der Zäithaltung bis zu senger aktueller Roll bei der Entféierung vun de Mystère vun der Vergaangenheet vun eisem Planéit.

Als Expert am Satellite Missioun Planung, Analyse an Operatiounen huet den Dr Guruprasad Studenten e rare Abléck an d'Welt vun der Moundfuerschung geliwwert. Hien huet de Chandrayaan Programm beliicht, en Testament vum Engagement vun Indien fir Weltraumfuerschung, a speziell iwwer déi bemierkenswäert Erreeche vum Chandrayaan 3 diskutéiert, dee viru kuerzem Geschicht gemaach huet andeems hien an der Südpolareregioun vum Mound landen.

Den Dr Guruprasad huet seng Begeeschterung ausgedréckt fir d'Geleeënheet déi beandrockend Rees vum Chandrayaan 3 an Aditya L1 mat de genialen Studenten op der Vidyashilp Universitéit ze deelen. Hien huet dem ISRO seng technologesch Fäegkeet an onwahrscheinlech Engagement fir Weltraumfuerschung gelueft, an huet gehofft datt säi Gespréich e Funken vu Virwëtz an dëse jonke Geescht an d'Liewe geruff huet, se inspiréiert d'Grenze vun der Wëssenschaft ze entdecken.

Den Impakt vum Dr Guruprasad sengem Gespréich op d'Studenten war evident wéi den Dr. Si huet d'Wichtegkeet beliicht fir d'Kuriositéit z'entwéckelen an e Geescht vun der Exploratioun ënner de Studenten ze fërderen, perfekt ausgeriicht mat der Missioun vun der Uni fir eng transformativ Léiererfahrung ze bidden.

Vidyashilp Education Group (VSEG), besteet aus Vidyashilp Academy, Vidyasagar Preschools, an de Vidyashilp Schools, ass weltwäit unerkannt fir seng eenzegaarteg Léierplang a Léierpraktiken. Mat iwwer 10,000 Studenten, déi iwwer fënnef Instituter beaflosst sinn, zielt VSEG eng Weltklassausbildung ze bidden déi Studenten encouragéiert fir d'Stären z'erreechen.

