Victrola, e renomméierten Hiersteller vun Turntables, huet e wesentleche Schrëtt no vir gemaach mat der Verëffentlechung vun hiren neie Premium Modeller, den Hi-Res Carbon an Hi-Res Onyx. Dës spannend Ergänzunge fir hir Opstellung si mat agebauter Qualcomm Audio Hardware ausgestatt, déi nahtlos drahtlose Vinyl Playback op Bluetooth oder aptX-aktivéiert Spriecher an Kopfhörer erméiglecht.

Dës Verëffentlechung markéiert en Depart vum Victrola senger viregter Gamme, déi exklusiv mat Sonos Spriecher kompatibel war. D'Inklusioun vu Qualcomm Audio Hardware garantéiert Kompatibilitéit mat enger méi breet Palette vun Apparater, wat d'Benotzer erlaabt hir Vinylrecords drahtlos ze genéissen ouni Kompromëss op Tounqualitéit.

Béid Hi-Res Carbon an Hi-Res Onyx Turntables ënnerstëtzen déi lescht Bluetooth 5.4 a Bluetooth LE Protokoller, déi verbessert Konnektivitéit a verstäerkte Audio Streaming Fäegkeeten ubidden. Zousätzlech hunn dës Turntables Qualcomm's aptX Adaptive Audio Technologien, déi d'Audiotransmissioun optimiséieren fir eng super Nolauschtererfarung.

Fir déi, déi e méi traditionnelle Setup léiwer maachen, bidden d'Hi-Res Modeller ëmmer nach RCA-Ausgänge fir mat selbstverdéngte Kabellauter ze verbannen. Dës Designwahl entsprécht Audiophilen déi déi klassesch Kabelverbindung schätzen a léiwer komplett Kontroll iwwer hiren Audio Setup hunn.

D'Hi-Res Carbon an Hi-Res Onyx Turntables gi bei $ 599 respektiv $ 399 geprägt, a bidden eng méi bezuelbar Alternativ zu hire Sonos-kompatibele Kollegen. Dës Präisstrategie mécht dës Premium Modeller zougänglech fir e méi breede Publikum, encouragéiert méi Leit d'Freed vum Vinyl Playback mat der Komfort vun der drahtloser Technologie ze erliewen.

Als Conclusioun, dem Victrola seng Aféierung vun den Hi-Res Carbon an Hi-Res Onyx Turntables mat agebauter Qualcomm Audio Hardware duerstellt eng bedeitend Verréckelung an de Produktoffer vun der Firma. Andeems se drahtlos Technologie ëmfaassen an d'Kompatibilitéit erweideren, zielt Victrola fir béid technesch erfuerene Benotzer an d'Tradionalisten unzeruffen, hire Ruff als vertrauenswürdege Mark am Turntablemaart z'erhalen.

