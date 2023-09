Fuerscher hunn e beonrouegend Niveau vun Antibiotikresistenz a Bakterien vu Krichsverwonnte Patienten an der Ukraine entdeckt. D'Studie, déi vun der Lund University a Schweden an Zesummenaarbecht mat ukrainesche Mikrobiologen gemaach gouf, huet onendlech Resistenzniveauen fonnt, besonnesch an de Klebsiella pneumoniae Bakterien.

D'Fuerscher analyséiert Patient Echantillon vun 141 Krich Affer an der Ukraine, dorënner Erwuessener mat Verletzungen während dem Krich an Puppelcher diagnostizéiert mat Pneumonie. Dës Patienten haten Infektiounen opkaf wärend de Spideeler, haaptsächlech wéinst iwwerwältegt medizinesch Ariichtungen an zerstéiert Infrastruktur.

D'Resultater, publizéiert an The Lancet Infectious Diseases, hunn opgedeckt datt vill Patienten Bakterien mat bemierkenswäert héijer Antibiotikresistenz haten. E puer Stämme weisen Resistenz géint breet-Spektrum antimikrobiellen Agenten, dorënner nei entwéckelt Antibiotike. Schockéierend, bal zéng Prozent vun de Proben enthalen Bakterien déi resistent géint "eise leschten Auswee" Antibiotikum, Colistin, waren. Zousätzlech, sechs Prozent vun all Proben enthalen Bakterien resistent géint all getest Antibiotikum.

De Professer Kristian Riesbeck, vun der Lund University, huet sech Suergen iwwer d'Resistenz ausgedréckt, déi vu Klebsiella pneumoniae Bakterien ugewise gëtt, well se d'Potenzial hunn fir Krankheet och bei Individuen mat engem gesonden Immunsystem ze verursaachen. Hien huet den dréngende Bedierfnes fir international Hëllef beliicht fir dës grave Suerg unzegoen.

Den Ausmooss vun der Antibiotikresistenz, déi an dëser Etude observéiert gëtt, iwwerschreift alles wat virdru gesi gouf, och a Länner wéi Indien a China. De Professer Riesbeck huet de Risiko vun enger weiderer Verbreedung vu resistente Bakterien ënnerstrach, wat déi ganz europäesch Regioun bedroht. Wärend vill Länner d'Ukraine militäresch Hëllef ubidden, ass et gläich entscheedend fir ze hëllefen dës lafend Situatioun unzegoen.

D'Resultater vun dëser Etude beliichten d'Erausfuerderunge vu resistente Bakterien an Zäite vum Krich. Nieft dem mënschleche Leed, deen duerch de Krich an der Ukraine verursaacht gëtt, gëtt et en onsichtbare Krich géint dës elastesch Bakterien. Richteg Interventioun an Ënnerstëtzung sinn entscheedend fir d'Verbreedung vun Antibiotikresistenz ze vermeiden an d'Gesondheet vun Individuen ze schützen, déi vu Krich a Konflikt betraff sinn.

[Quell: The Lancet Infectious Diseases]