Vehere lancéiert NDR 1.3: Enhancing Network Detection & Response Solution

Vehere, eng féierend Cybersecurity Firma, huet viru kuerzem NDR 1.3 verëffentlecht, déi lescht Versioun vun hirer Network Detection & Response (NDR) Léisung. Dësen Update enthält eng Rei vun neie Featuren a Verbesserungen entwéckelt fir d'Effizienz an d'Benotzererfarung vum Produkt ze verbesseren.

Ee vun de Schlëssel Ergänzunge vun NDR 1.3 ass d'Integratioun vun neie Reegele fir déi lescht Bedrohungen z'identifizéieren. Dëst garantéiert datt de System effektiv op déi ëmmer evoluéierend Landschaft vu Cyber ​​Bedrohungen entdecken an reagéiere kann. Zousätzlech huet Vehere vereinfacht Dashboards agefouert, déi d'Benotzer besser Visibilitéit an hir Netzwierksécherheetspositioun ubidden. Dës Verbesserung erlaabt d'Benotzer einfach potenziell Geforen ze iwwerwaachen an ze managen.

De Vijay Gullapalli, VP of Engineering bei Vehere, huet säi Stolz an der Entwécklung vum NDR 1.3 ausgedréckt, a behaapt datt et e bedeitende Meilesteen fir d'Firma duerstellt. Déi engagéiert Ingenieursteam bei Vehere huet onermiddlech geschafft fir e Produkt ze designen deen e kompetitive Virdeel an der Industrie bitt.

Co-Grënner vu Vehere, Praveen Jaiswal, mengt datt NDR 1.3 den NDR Raum revolutionéiere wäert an d'Firma als Spillwechsler positionéieren. De Jaiswal huet uginn datt déi nei Verëffentlechung op déi evoluéierend Bedierfnesser vun hire Clienten këmmere wäert, wat e bedeitende Erreeche fir dat ganzt Team representéiert.

D'NDR-Léisung vum Vehere erlaabt d'Entreprisen Attacken an enger fréicher Etapp z'entdecken an ze verhënneren datt se Verstéiss ginn. Als AI-driven Léisung bitt et Verloschtlos Paket Iwwerwaachung, Echtzäit Bedrohungserkennung, Bedrohungsjagd fir opkomende Bedrohungen, Ënnerstëtzung fir Millioune Indicateuren vu Kompromëss (IOCs) an Indicateuren vun Attack (IOAs), an ëmfaassend Netzwierk Forensik.

Vehere ass eng Cybersecurity Firma déi national Sécherheet an Enterprise Sécherheet an eng eenzeg mächteg Plattform kombinéiert. Mat Büroe weltwäit, huet d'Firma d'Spëtzt vun der Cybersecurity Fortschrëtter zënter hirer Grënnung am 2006.

Insgesamt markéiert d'Verëffentlechung vum NDR 1.3 e wesentleche Schrëtt no vir fir Vehere an hiren Engagement fir modernste Netzwierksécherheetsléisungen ze bidden.

Quellen:

- Hei Pressematdeelung

- Hei Websäit