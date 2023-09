Valve's New Hardware Idea kritt Zertifizéierung a Südkorea

****

Valve ass bekannt fir Ambitiounen iwwer d'Steam Deck ze hunn, an nei Informatioun suggeréiert datt d'Firma bereet ass fir eng vu senge Hardware Iddien ze verschécken. D'National Radio Research Agency a Südkorea huet e "low-power drahtlose Gerät" vu Valve mat der Bezeechnung "RC-V1V-1030" zertifizéiert. Och wann d'Zertifizéierung net vill Detailer iwwer den Apparat ubitt, weist et awer datt et 5GHz Wi-Fi benotzt, wat scho bei de meeschte Computeren heefeg ass. Reguléierungsagenturen erfuerderen typesch Zertifizéierung fir Apparater déi importéiert a potenziell an engem Land verkaaft ginn. De Valve-Apparat ass nach net an der FCC-Datebank vun den USA oder dem Bluetooth SIG opgetaucht, awer dëst kann an Zukunft änneren.

Am Valve Code ginn et e puer Hiweiser iwwer d'Hardware Pläng vun der Firma. De Michael Larabel vu Phoronix huet entdeckt datt Valve Ännerungen am Zesummenhang mat der Van Gogh APU vum Steam Deck gemaach huet, dorënner Referenzen op d'Produktnimm "Galileo" a "Sephiroth." De Greg Coomer vum Valve huet virdru gesot datt déi existent APU am Steam Deck och fir e Standalone VR Headset gëeegent ass. Wéi och ëmmer, et ass manner wahrscheinlech datt en neien Steam Controller Gamepad de ganze Steam Deck Chip enthält.

Valve huet verschidde Hardware Iddien exploréiert, dorënner e Standalone VR Headset mam Codename "Deckard", wéi bestätegt vu Quellen am 2021. Patentbilder vum Apparat sinn och zirkuléiert. Ob den zertifizéierten "low-power drahtlose Gerät" mat enger Erfrëschung vum Steam Deck oder e komplett neit Hardwareprodukt verbonnen ass bleift ze gesinn. Wéi och ëmmer, et kéint schlau sinn fir Valve eng Ukënnegung ze maachen ier Nintendo säin Nofolger vum Nintendo Switch weist.

