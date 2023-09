Den neien One UI Watch 5 Update stellt Universal Geste fir eng verbessert Smartwatch Kontroll vir

By

Dem Samsung säi leschten One UI Watch 5 Update bréngt eng revolutionär Feature genannt Universal Gestures, erweidert d'Konzept fir Är Smartwatch duerch Gesten ze benotzen. Wärend Quick Launch Gesten scho fir Galaxy Watch Benotzer vertraut waren, bidden Universal Gestures en aneren Niveau vu Kontroll iwwer Är Smartwatch.

Universal Gestures déngen als Accessibilitéitsinstrument, bitt voll Kontroll iwwer Är Smartwatch duerch Gesten. Iwwerdeems Touch Kontrollen nach ëmmer vun de meeschte Benotzer bevorzugt sinn, sinn Universal Gestures e fantastescht Tool fir Individuen mat Handverletzungen oder Behënnerungen.

Universal Gesten aktivéieren ass einfach. Op Ärem Galaxy Watch mat One UI Watch 5, gitt op d'Astellungsmenü, gitt op "Accessibilitéit", tippt op "Interaktioun an Geschécklechkeet", gefollegt vun "Universal Gesten", a schalt d'Feature un. Alternativ kënnt Dir et duerch d'Galaxie Wearable App op Ärem verbonne Smartphone aktivéieren.

Fir ze verstoen wéi Universal Gestures funktionnéieren, ass e step-by-step Tutorial verfügbar wann Dir d'Feature fir d'éischt aktivéiert. Wann Dir fäerdeg sidd, kënnt Dir vun Touch-baséierter Navigatioun op Universal Gesten wiesselen andeems Dir Äert Handgelenk vun Säit op Säit zweemol rotéiert. Pinch Gesten an Är Hand an eng Fauscht zoumaachen gi benotzt fir en Highlighter (Fokusindikator) iwwer d'Benotzerinterface ze beweegen an Écran Taps op markéiert UI Elementer ze simuléieren, respektiv.

Zousätzlech erlaben d'Universal Gesten d'Benotzer Zougang zu engem Action-Menü andeems se hir Hand zweemol an eng Fauscht zoumaachen. Dëse Menü bitt Knäppercher fir ze scrollen, de Schnellpanel opzemaachen, d'Auer Gesiichter z'änneren, Zougang zum Apps-Tirang a méi.

D'Benotzer hunn d'Flexibilitéit fir d'Funktioune vu Gesten ze personaliséieren, d'Faarf vum Highlighter z'änneren, Cursor Scan Astellungen z'änneren, den Action Menu z'änneren, Geschwindegkeeten a Sensibilitéiten unzepassen, a méi. Dës Astellunge kënnen einfach op der Smartwatch oder iwwer d'Galaxie Wearable App ugepasst ginn.

Den One UI Watch 5 Update ass de Moment verfügbar op der Galaxy Watch 6 Serie, mat Rollouts fir d'Galaxie Watch 4 a Galaxy Watch 5 Opstellungen a gewielte Regiounen. Samsung setzt d'Disponibilitéit op méi Mäert aus, verbessert d'Smartwatcherfahrung mat Universal Gestures.

