Google konfrontéiert Prozess iwwer Ukloe vu Mëssbrauch vu Monopolmuecht

D'US Regierung hëlt Google viru Geriicht, beschëllegt den Tech Ris seng Monopolmuecht an der Sichmotorindustrie ze mëssbrauchen. De Prozess, deen den éischte grousse Monopolfall vun der Regierung a Joerzéngte markéiert an deen éischten am Alter vum modernen Internet, fänkt en Dënschdeg zu Washington, DC un.

Am Kär vum Fall vum Justizdepartement ass d'Fuerderung datt Google seng Geschäftsverhandlungen orchestréiert huet fir sécherzestellen datt et déi éischt Sichmotor ass déi d'Benotzer gesinn wann se op hir Telefonen oder Webbrowser kommen. D'Regierung argumentéiert datt dem Google säin Zil war d'Konkurrenz ze eliminéieren an hir Dominanz z'erhalen.

Fréiere Procureur général William Barr beschreift de Prozess als en Attack op de Grëff vu Google iwwer den Internet, beaflosst Millioune Konsumenten, Annonceuren, kleng Geschäfter an Entrepreneuren. No Joere vu Virbereedung, dorënner d'Produktioun vu Millioune Säiten vun Dokumenter an Depositioune vun iwwer 150 Individuen, geet de Fall endlech an de Prozess.

D'Resultat vun dësem Landmark Prozess wäert bedeitend Implikatioune fir d'Tech Industrie an den Internet als Ganzt hunn. Et fuerdert d'Kraaft vun Techfirmen eraus fir d'Produkter ze kontrolléieren déi d'Leit all Dag benotzen. Wann et erfollegräich ass, kann et potenziell d'Art a Weis wéi Tech Risen funktionnéieren änneren an en direkten Impakt op wéi den Internet funktionnéiert.

Google, deen am Moment ongeféier 90% vum US Sichmotormaart hält a bei $ 1.7 Billioun geschat ass, argumentéiert datt säi Sichprodukt iwwer seng Konkurrenten ass. D'Firma seet datt d'Benotzer wielen Google aus Präferenz ze benotzen, well de Wiessel op eng alternativ Sichmotor einfach ass an der moderner Ära.

Dëse Fall erënnert un den 1998 Antitrust Fall géint Microsoft, wat zu enger Victoire fir de Justizministère gefouert huet. D'Ähnlechkeeten tëscht deenen zwee Fäll an hir potenziell Resultater hu vill dozou bruecht de Microsoft Fall als Blueprint ze gesinn fir d'Technikrisen vun haut unzegoen.

De Fall vun der Regierung géint Google konzentréiert sech op déi exklusiv Dealer vun der Firma mat Telefonhersteller wéi Apple a Samsung, souwéi Webbrowser wéi Mozilla. Dës Ofkommes garantéieren datt Google de Standard Sichmotor op de meeschten Apparater ass, angeblech Konkurrenz stéieren an d'Präsenz vu méi klenge Rivalen limitéieren.

An de kommende Wochen wäert de Prozess entfalen, an d'Uerteel wäert d'Zukunft vun der Tech Industrie formen. Onofhängeg vum Resultat, bedeit dësen héichprofiléierte Fall e pivotale Moment fir d'Kraaftdynamik am Tech Secteur unzegoen.

