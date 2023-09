Déi lescht Schlagzeilen: Prisonéieraustausch mam Iran, FDA Genehmegung vun neier Impfung, Antitrustprozess géint Google, Hurricane Threat, Drew Barrymore Talk Show Returns, a Wäinkatastroph a Portugal

An de rezenten Neiegkeeten huet d'Biden Administratioun e Schrëtt gemaach fir d'Verëffentlechung vu fënnef amerikanesche Bierger, déi am Iran festgehale goufen, ze sécheren andeems se eng Verzichterklärung fir Banken ausginn fir $ 6 Milliarde u gefruerene iraneschen Uelegfongen ze transferéieren ouni Angscht virun US Sanktiounen. De Kongress gouf vun dëser Entwécklung informéiert, an de Prisonéieraustausch kéint méiglecherweis esou fréi wéi d'nächst Woch stattfannen. Am Géigenzuch ginn och fënnef iranesch Bierger, déi an den USA festgehale goufen, fräigelooss. Dës diplomatesch Beweegung zielt d'US-Iran Relatiounen ze verbesseren.

D'FDA huet Genehmegung fir eng nei Coronavirus Impfung ausgezeechent déi speziell den Omicron Subvariant zielt, bereet sech op déi kommend Atmungsvirus Saison am Hierscht vir. Wärend d'Impfung fir jiddereen vu 6 Méint a méi al geläscht gouf, wäert d'CDC Berodungspanel sech treffen fir eng méi geziilt Approche ze bestëmmen. D'Impfung gëtt erwaart méi spéit dës Woch verfügbar ze sinn a wäert gratis sinn fir déi meescht Amerikaner mat privater Versécherung, Medicaid oder Medicare.

Marokko ass lues fir auslännesch Hëllef no engem rezenten Äerdbiewen z'akzeptéieren. D'Land huet Erausfuerderunge konfrontéiert fir d'Reliefefforten ze koordinéieren an d'Hëllef un de betroffene Gebidder ze verdeelen, Verspéidungen ze kreéieren fir déi vun der Katastroph beaflosst ze hëllefen.

De Justizministère ass agestallt fir en Antitrust-Prozess géint Google unzefänken, wou den Tech Ris iwwerpréift gëtt fir potenziell seng dominant Positioun am Sichmotormaart ze benotzen fir d'Konkurrenz an der Sich a Reklamm ze stéieren. Dësen héichprofiléierte Prozess ass deen éischte vu senger Aart géint eng grouss Technologiefirma an iwwer zwee Joerzéngte a kéint bedeitend Implikatioune fir d'Technologie an d'Zukunft vu Google hunn.

Den Hurrikan Lee stellt eng wuessend Bedrohung fir ëstlech New England duer, mat dem Potenzial fir staarke Wand, staarke Reen a Stuermstroum. Wärend et erwaart gëtt Offshore ze bleiwen, kënnen d'kanadesch Maritimes an Nova Scotia en direkten Hit erliewen. De Stuerm gëtt erwaart ze schwächen, awer méi grouss wéi et Norden beweegt.

Am Laf vun de lafende Hollywood Streiken, bréngt den Drew Barrymore hir Talkshow zréck. Dës Entscheedung kënnt zu enger Zäit wou vill Produktiounen am Halt sinn, fir Zuschauer frëschen Inhalt wärend der Industrieausbroch ze bidden.

An enger Wäin-Zesummenhang Katastroph sinn ongeféier 600,000 Gallonen Roude Wäin d'Stroosse vu São Lourenço do Bairro, Portugal iwwerschwemmt, nodeems zwee Wäinbehälter, déi zu enger lokaler Brennerei gehéieren, ausgebrach sinn. D'Pompjeeë konnten déi massiv Quantitéit u Wäin an eng Kläranlag ofleeden. De Wäin sollt dëst Joer wéinst engem Iwwerschoss zerstéiert ginn, sou datt en net gëeegent ass fir de Konsum.

Schlussendlech kënnen d'Benotzer vu Chrome elo vun neie Privatsphär a Reklammenastellunge profitéieren. Dës Astellunge zielen d'Privatsphär ze verbesseren an de Benotzer méi Kontroll iwwer hir Surferfahrung ze ginn.

