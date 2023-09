Déi Top Fënnef Suen-Making GTA Online Heists vun All Zäit

Geld ass entscheedend am Grand Theft Auto (GTA) Online, an Heists sinn ee vun de schnellsten a rentabelste Weeër fir Millioune ze maachen. An dësem Artikel wäerte mir déi Top fënnef GTA Online Heists entdecken:

5) De Bogdan Problem: Dëst Heist ass Deel vun den Doomsday Heist Akten a erfuerdert zwee bis véier Spiller. Eng Equipe muss en U-Boot infiltréieren, während déi aner Cover mat GTA Online's Mammut Avenger benotzt. D'Ausbezuelung fir The Bogdan Problem ass ongeféier $ 1,425,000 op Normal Schwieregkeet.

4) Pazifik Standard Job: Dëst klassesch Bank Iwwerfall Szenario gouf agefouert an 2015. Et verlaangt véier Spiller an ëmfaasst héich-Risiko Situatiounen a Schluechte mat rivaliséieren Heist Crews. D'Ausbezuelung fir The Pacific Standard Job ass $ 750,000 op Easy, $ 1,500,000 op Normal, an $ 1,875,000 op Hard Schwieregkeet.

3) D'Doomsday Szenario: Als ee vun den Akte vun The Doomsday Heist, kann dësen Heist vun zwee bis véier Spiller ofgeschloss ginn. Och wann et laang ass, bitt et eng Ausbezuelung vun $ 1,800,000 op Normal Schwieregkeeten an $ 2,250,000 op Hard Schwieregkeet.

2) The Diamond Casino Heist: Dësen Heist, am spéiden 2019 bäigefüügt, erfuerdert Spiller eng Arcade opzestellen. Et bitt dräi Approche: Silent a Sneaky, Big Con, oder Aggressive. Déi héchste Ausbezuelung vun $ 3,619,000 kann verdéngt ginn andeems Dir Diamanten op Hard Schwieregkeete plënnert.

1) De Cayo Perico Heist: Am Géigesaz zu deenen aneren kann dësen Heist Solo gespillt ginn. Et statt op Cayo Perico Island a verlaangt engem Diamant Casino Penthouse an der Kosatka U-Boot. Déi primär Ausbezuelung hänkt vum Zil of, mat der Panther Statue bitt $ 4,089,152 op Hard Schwieregkeeten.

Dës Heists bidden Spiller lukrativ Méiglechkeete fir Räichtum am GTA Online ze sammelen. Quell: Am-Spill Wëssen an Erfahrung.