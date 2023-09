Xbox Digital Broadcast geet zréck op Tokyo Game Show 2023

By

Déi héich erwaart Xbox Digital Broadcast ass agestallt fir e Retour op Tokyo Game Show den September 21 ze maachen. Dësen alljährlechen Event déngt als Plattform fir Xbox an Bethesda Softworks fir Updates iwwer hir Spiller ze bidden an eng divers Sammlung vun Titelen aus Creatoren a Japan ze weisen an ze weisen. iwwer Asien.

Ausserdeem wäert Xbox nei Ergänzunge fir hir ëmmer erweiderend Xbox Game Pass Bibliothéik annoncéieren, déi eng breet Palette vun Inhalter vun Teams aus ganz Asien ubitt. Dës Neiegkeet wäert sécher Fans begeeschteren, déi gär nei Spillerfahrungen entdecken.

D'Sendung wäert fir Zuschauer op dem offiziellen YouTube Kanal vun Tokyo Game Show verfügbar sinn, souwéi ausgewielte Xbox Social Channels. Et gëtt a verschiddene Sprooche presentéiert, dorënner Japanesch, Englesch, Koreanesch, Vereinfacht Chinesesch, Traditionell Chinesesch, Malaiesch, Thai, Vietnamesesch, Indonesesch, Franséisch, Däitsch a Kastilesch Spuenesch. Zousätzlech enthält d'Sendung japanesch Zeechesprooch (JSL), Australian Sign Language (AusLan), an Audiobeschreiwungen op Japanesch an Englesch.

Xbox huet och grouss Suergfalt gemaach fir d'Visualiséierunge fir dëst Joer Tokyo Game Show ze designen. D'Biller kombinéiert Xbox a japanesch Ikonographie, mat der Xbox Nexus, Xbox Series X Konsol, Maneki-neko (Wénkel Kaz), Mount Fuji, Kosmosblummen, an eng japanesch Luucht. D'Aféierung vum Maneki-neko, e Symbol vu Gléck, zielt d'Verméigen un all Spiller ze bréngen, déi op d'Evenement ofstëmmen.

An engem speziellen Traitement fir Fans a Japan, déi de kierperlechen Event op der Makuhari Messe deelhuelen, bitt Xbox eng exklusiv Geleeënheet. De Phil Spencer an d'Sarah Bond wäerten eng Live Sessioun organiséieren, a Fans kënne gratis Ticketen iwwer d'IGN Japan Websäit oder Twitter Kont ufroen.

Tokyo Game Show 2023 versprécht e Feier vun de bemierkenswäerte Spiller ze sinn, déi fir d'Xbox Plattform entwéckelt ginn. Spiller aus Japan, Asien, a ronderëm d'Welt waarden op d'Evenement, déi déi lescht Updates a spannend Ukënnegung weisen. Fir méi Informatiounen iwwer den Zäitplang an Detailer, besicht w.e.g. déi offiziell Tokyo Game Show Websäit.

Definitiounen:

- Tokyo Game Show: Eng jährlech Videospillkonventioun zu Tokyo, Japan.

- Xbox Game Pass: En Abonnement Service deen Zougang zu enger Bibliothéik vu Spiller fir Xbox Konsolen a PC gëtt.

- Bethesda Softworks: E Videospill Verlag bekannt fir populär Titelen wéi The Elder Scrolls a Fallout.

- Maneki-neko: Och bekannt als déi wénkend Kaz, et ass eng allgemeng japanesch Figur, déi gegleeft gëtt Gléck a Räichtum ze bréngen.

- Makuhari Messe: E Convention Center zu Chiba, Japan, wou Tokyo Game Show stattfënnt.

- IGN Japan: Déi japanesch Divisioun vun der populärer Videospill Websäit, IGN.