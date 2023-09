Spuert op der Xbox Series X/S Wireless Controller mat nofëllbaren Batterie Pack

By

Wann Dir midd sidd fir dauernd Batterien z'änneren wärend Dir spillt, Argos huet en Deal fir Iech. Den Xbox Series X/S Wireless Controller mat engem nofëllbaren Batterie Pack ass de Moment ze verkafen fir £ 59.99, spuert Iech £ 15 vum üblechen Ufropräis vun £ 74.99. Dëse Controller huet en nofëllbaren Batteriepack dee bis zu 30 Stonne Spillzäit pro Ladung bitt a ka geluede ginn wärend Dir spillt.

Zousätzlech zu der Komfort vun enger nofëllbarer Batterie ass dës speziell Editioun Xbox Remix Controller och ëmweltfrëndlech. Et ass aus post-konsumente recycléierten Harze gemaach, dorënner Materialien wéi CDen, Plastiks Waasserbecher, an Autos Luuchtdeckelen. Microsoft huet och mechanesch recycléiert Deeler vun alen Xbox One Generatioun Controller integréiert ouni d'Haltbarkeet oder d'Leeschtung ofzeginn.

Den Design vum Xbox Remix Controller ass inspiréiert vum Pazifik Nordweste Bësch, mat Faarwen déi d'natierlech Schéinheet vum Microsoft Heemstaat Washington reflektéieren. Och wann et zu engem liicht méi héije Präis kënnt wéi de Standard Xbox Wireless Controller, eliminéiert dësen Deal dësen Ënnerscheed, wat Iech erlaabt den Xbox Series X/S Wireless Controller mat nofëllbaren Batterie Pack fir e reduzéierte Präis vun £ 59.99 ze kréien.

