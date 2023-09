ThinkMarkets lancéiert nei ThinkPortal App fir Händler

ThinkMarkets, e féierende Multi-Asset Trading Provider, huet viru kuerzem seng ThinkPortal App enthüllt, eng mobil Applikatioun déi Händler d'Fäegkeet bitt hir Konten bequem vun hiren mobilen Apparater ze verwalten. D'App gouf entwéckelt fir d'Benotzererfarung ze streamline an ze verbesseren, Händler ënnerwee mat engem einfachen an effiziente Wee fir verschidde Konten duerch eng eenzeg Applikatioun ze handhaben.

Mat der ThinkPortal App kënnen d'Benotzer Zougang zu engem ëmfaassenden Iwwerbléck vun hire Konten, dorënner Detailer wéi Gläichgewiicht, Margin, Marginniveau, Leverage, an oppen a zoue Positiounen. Zousätzlech erlaabt d'App d'Benotzer hir Konten bequem mat verschiddene Bezuelmethoden ze finanzéieren, dorënner Kreditt-/Debitkaarten, Krypto-Währungen a lokale Bezuelbetreiber.

D'App hält d'Benotzer och aktualiséiert mat Maartevenementer duerch e globale wirtschaftleche Kalenner an deeglech Handelssignale vum ThinkMarkets Partner, Signal Center. Andeems Dir Händler mat dësen Tools ubitt, zielt d'App Cliente mat fortgeschrattenen Features auszestellen, déi hir Handelserfahrung verbesseren.

Nauman Anees, Matgrënner a CEO bei ThinkMarkets, huet den Engagement vun der Firma ausgedréckt fir fortgeschratt Tools a Features fir seng Clienten ze liwweren. Dës Engagement fir d'Verbesserung dréit ThinkMarkets fir an opzedeelen Produkter ze investéieren déi d'Benotzererfarung verbesseren. D'ThinkPortal App gëtt als e weidere Meilesteen an dëser Verfollegung ugesinn, well se Cliente méi Kontroll a Flexibilitéit iwwer hir Handelsaktivitéite bitt.

D'ThinkPortal App ass verfügbar am App Store fir iOS Benotzer an op Google Play fir Android Benotzer. Bestehend Cliente mat ThinkTrader, MT4 / MT5, PAMM, an / oder ThinkCopy Konte kënnen eroflueden an op hir existent Konte aloggen fir Zougang zu der ThinkPortal App. Händler déi keen ThinkMarkets Kont hunn, kënnen och en direkt duerch d'App opmaachen.

ThinkMarkets ass eng global Online Brokeragefirma, déi am Joer 2010 gegrënnt gouf, déi Clienten e séieren an einfachen Zougang zu iwwer 4,000 CFD Instrumenter iwwer eng Rei vun Verméigen ubitt, dorënner FX, Indizes, Commodities, an Aktien. Mat Büroen zu London, Melbourne an Tokyo, an Hubs uechter Asien-Pazifik, Europa a Südafrika, funktionnéiert ThinkMarkets mat verschiddene finanzielle Lizenzen weltwäit. D'Firma ass bekannt fir seng Industrie-anerkannten Handelsplattformen, sou wéi déi preisgekréint ThinkTrader Plattform.

Quellen:

- ThinkMarkets Websäit