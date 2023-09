TheScore Bet lancéiert Fall Marketing Campagne Highlight Integréiert Medien a Wetten Erfahrung

TheScore Bet huet seng Fall Marketing Kampagne zu Ontario agefouert, zesumme mam Start vun der NFL Saison. D'Campagne konzentréiert sech op déi eenzegaarteg Kombinatioun vun der Mark vu Medien a Wetten, mat zwee nei kommerziellen Flecken déi déi intuitiv a streamlined Wettenerfahrung ausschliisslech vun theScore an theScore Bet Highlight.

D'Reklammen weisen Charaktere representéieren deScore an deScore Bet, weisen wéi d'Mark nahtlos relevant Wetteninhalt a Mäert ubitt fir Wetten ze hëllefen informéiert Wetten ze maachen. Duerch d'Integratioun vu modernste Medien a Wettenplattformen, garantéiert deScore Bet datt Clienten Zougang zu iwwergräifend Daten an Analyse hunn, personaliséierte Mäert, an d'Fäegkeet fir Wetten an engem Ökosystem ze placéieren.

"Dës nei Kampagne ënnersträicht ee vun eise fundamentale Produktdifferenzéierer - eng voll synchroniséiert Medien- a Wettenerfahrung tëscht der Score Media App an demScore Bet Sportsbook", erkläert den Aubrey Levy, SVP vum Inhalt a Marketing bei theScore. "Mir gleewen datt wann Medien a Wetten richteg integréiert sinn, et verbessert d'Benotzererfarung. Dës Reklammen ënnersträichen wéi eis Produkter Medien a Wetten an engem intelligenten Ökosystem zesummebréngen, eis vun aneren Offeren ënnerscheeden.

Zousätzlech zu den Televisiounsreklammen enthält d'Marketingkampagne digital an Out-of-Home Verméigen. theScore Bet huet mat Toronto-baséiert Marketing Agentur Diamond op der kreativ an Strategie fir d'Campagne zesummegeschafft. D'Reklamme goufe vun The Director Brothers geleet, bekannt fir hir Expertise a Comedy.

De Jordan Cohen, kreativen Direkter bei Diamond, huet d'Effizienz vun der integréierter Approche vum Score Bet betount. "Mat der Score Bet an dem Score seng ëmfaassend Sportsdaten an Analyse, informéiert Wetten maachen gëtt eng nahtlos Erfahrung. Als Schlësseldifferenzéierer an der Kategorie war et wichteg dee Message kloer duerch dës Campagne ze vermëttelen.

