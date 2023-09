Gestrand GMC Canyon AT4 fonnt Stuck um Colorado Wanderwee

By

En 2023 GMC Canyon AT4 ass an der Spëtzt vum Colorado Rocky Mountains fir e puer Deeg gestrand. De Pickup Camion ass um Decalibron Trail hänke bliwwen, eng siwe Meile Wanderroute déi véier Biergspëtzten iwwer 14,000 Féiss reest. Den Trail, deelweis op privater Immobilie läit, war fir de gréissten Deel vum Joer gespaart wéinst Haftungsbedéngungen a schlechte Spurbedéngungen.

De GMC Canyon AT4 Chauffer huet anscheinend Zougang zum Trail iwwer eng Strooss, déi an engem Trailhead ofgeschloss ass oder eng fréier Minièrestrooss gëtt. De Chauffer huet méiglecherweis d'Schwieregkeet vum Terrain ënnerschat, well d'Streck net gutt markéiert ass a ka konfus sinn ze navigéieren.

De Camion war vun der Säit vum Trail op locker Fielsen gerutscht, d'Traktioun verluer an an d'Uewerfläch gegruewen. Et gouf gemellt datt de Camion sech bis zu sengem Differential gegruewen huet, wat de Risiko ausmécht, wann de Chauffer probéiert auszeschalten.

D'Efforte fir de Camion ze recuperéieren waren bis elo net erfollegräich. Colorado 4×4 Rescue and Recovery, eng fräiwëlleg Organisatioun, hat d'Gefier erreecht awer konnt et net extrahéieren. De Camion bleift op der Spur verlooss, well keng weider Erhuelung gemellt gouf.

Dësen Tëschefall beliicht d'Gefore vun onerfueren Chauffeuren, déi Spuren iwwer hire Fäegkeetsniveau probéieren. Headstrong Chauffeuren hunn ähnlech Tëschefäll an der Géigend verursaacht, déi Warnungen an Zoumaache vun usprochsvollen Off-Road Trail gefuerdert hunn.

Et déngt als Erënnerung virsiichteg an Demut ze üben wann Dir an onbekannt Terrain wandert.