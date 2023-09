Den Impakt vun der Strof op Studenteverhalen: Beweegt ewech vun traditionellen Approchen

An engem Klassesall ass d'Strof en Thema dat dacks ënner Studenten entstinn. Wéi och ëmmer, seng Plaz an der Educatioun ass héich a Fro gestallt, besonnesch well se kaum an de Richtlinnen vun der National Educational Welfare Board steet. De bevorzugte Begrëff an dëse Richtlinnen ass "Sanktioun", déi eng Rei vu Konnotatiounen ëmfaasst, dorënner positiv Interventiounen an Ureiz. De richtege Geescht vun dëse Richtlinnen, déi eng géigesäiteg respektvoll Schüler-Enseignant Bezéiung ënnersträichen, muss méi Opmierksamkeet a Promotioun an de Schoulen kréien.

D'Verantwortung fir eng positiv Relatioun tëscht Schüler an Enseignanten opzebauen an z'erhalen läit virun allem bei den Erwuessenen. Et ass essentiell fir Educateuren Messagen vu Verantwortung, Verantwortung, Agentur, Konsequenzen a Belounungen ze vermëttelen, a vu Strofmoossnamen ewech ze goen. Bestrofung während de formative Joeren vun engem Kand kann en dauerhaften Impakt op hiert Selbstwertgefill an d'Perceptioun vun den Erwaardungen vun aneren hunn.

Den Damien Quinn, en inspiréierenden Ex-Täter an Affekot fir déi mat kriminellen records, beliicht déi dauerhaft Auswierkunge vun der formeller Strof. Vill Individuen mat Iwwerzeegungen gleewen datt hir Vergaangenheet hinnen verhënnert Chancen ze sécheren, wat de Stigma ugeet, dee mat der Strof ass. Als Educateuren ass eist Zil d'Schüler op Weeër ze guidéieren déi se vum kriminellen Justizsystem ewech halen. Wéi och ëmmer, et ass entscheedend fir d'potenziell Roll vun der Bestrofung a jonke Liewen iwwer de Prisongsdéngscht bewosst ze sinn.

D'Eltere kënnen onbedéngt Iwwerzeegungen ronderëm d'Strof weiderginn, déi se vun hirer eegener Erzéiung ierflecher hunn, wat zu onhëllefräich agebonnen Iddien iwwer eng Strof verdéngt. Wärend d'Gesetz d'Kierperbestrofung vu Kanner verbitt, ass et naiv fir unzehuelen datt et net méi an engem Heem gëtt. Amplaz d'Strof ze normaliséieren, sollten d'Educateuren ustriewen fir alternativ Approchen ze verstäerken a Virwëtzegkeet iwwer d'Basisgrënn fir d'Verhalen vun engem Student ze förderen.

Am Klassesall, eng méi sympathesch a verständlech Approche fir Verhalensmanagement ze adoptéieren kann transformativ sinn. Andeems Dir dräi einfache Wierder benotzt - hëllefen, ënnerstëtzen a verstoen - kënnen d'Educateuren en Ëmfeld kreéieren wou d'Schüler sech sécher an ënnerstëtzt fillen. Dës Wierder droen enorm Gewiicht an hu sech als héich effektiv bewisen fir Konflikt ze vermeiden. Andeems Dir vun der Bestrofung fortgeet a positiv Interventiounen ëmfaassen, kënnen d'Educateuren eng méi gesond a méi fërderend Léiererfahrung fir hir Studenten formen.

