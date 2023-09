Aféierung Super: The True-Blue Australian Lager vum Golden West Brewing Co.

Golden West Brewing Co., eng Handwierksbrauerei baséiert zu Subiaco, Western Australia, huet viru kuerzem hir lescht Kreatioun enthüllt: Super, e richteg-bloen australesche Lager. Inspiratioun ze zéien aus enger Zäit wou e Béier bestallt huet gemengt tëscht engem Vollstäerkt Béier oder engem Mëttelstäerkt Goldie ze wielen, Super bezilt Hommage un d'Einfachheet an d'Nostalgie vun där Ära.

Super gëtt e proppere gëllenen Téin mat engem generéise Kapp, verlockend Béierbegeeschterten mat sengem invitéierende Erscheinungsbild. Op der Nues huet de Béier e markante Malz Aroma, erënnert un d'Teppecher am Réckraum vum Perth senger ikonescher Live Museksplaz, The Grosvenor, zréck an den 1990er. Den initialen Schlupp bitt e glat an zefriddestellend Erfarung, awer iwwergëtt geschwënn an eng herrlech Gläichgewiicht vu malzeger Batterkeet an e knusprechem Finish.

Dës Tinnie, oder Konservebéier, huet scho seng Mark an der lokaler Béierzeen gemaach, a verdéngt eng Sëlwermedail op der Perth Royal Beer Show 2023. Seng Unerkennung ass gutt verdéngt wann een seng Fäegkeet berécksiichtegt fir Béierliebhaber zréck an déi gëllen Deeg ze transportéieren, wou Swanny, oder Swan Gold Mëttelstäerkt, héchst regéiert.

Mat engem Alkohol am Volume (ABV) vu 4.2 Prozent, Super ass och ideal fir mat Frënn ze deelen, fir d'Kamaraderie zréckzebréngen déi dacks mat engem Getränk opgedeelt ass. Präis bei ongeféier $ 23 fir e Véier-Pack, ass dës Tinnie net nëmmen e Goût vun Nostalgie, awer och e grousse Wäert fir Handwierksbier-Enthusiaster.

Also, wann Dir no den alen Deeg verlaangt, wou d'Béierwahlen méi einfach waren an de Fokus op Qualitéit an Traditioun war, sollt Super vun Golden West Brewing Co op Ärem Radar sinn. Huelt e Glas op australescht Handwierk a genéisst dëse richteg-bloe Lager, deen eng zolitt Bewäertung vun 3.5 WA Sonnenënnergäng vu 5 verdéngt huet.

Definitiounen:

- Tinnie: E Begrëff, deen an Australien benotzt gëtt fir op eng Dose Béier ze referenzéieren.

- ABV: Alkohol am Volume, eng Standardmiessung déi benotzt gëtt fir den Alkoholgehalt an engem Getränk unzeginn.