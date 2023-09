Revival: D'Gebuert an d'Legacy vum Goodwood Motor Circuit

De Goodwood Motor Circuit hält eng besonnesch Plaz an der Geschicht vum britesche Motorrennen. Och wann et ni e Weltmeeschterschaft Grand Prix gehost huet, huet et eng beléifte Bühn fir déi opkomende britesch Motorsportindustrie geliwwert. Vun 1948 bis 1966 huet de Motor Circuit aktiv Rennen gesinn, gefollegt vun enger Period vun Test- a Sprint-Evenementer bis 1997. Et war net bis d'Efforte vum Charles March, elo den Herzog vu Richmond & Gordon, datt de Motor Circuit e Revival erliewen. .

Wärend senger Premier war Goodwood e mëttel-Vitesse Fluchhafen Cours deen en usprochsvollen a pittoreske Kader ugebueden huet. De Circuit war ronderëm d'Perimeter Streck vun enger Krichszäit RAF Fighter Aerodrome geluecht an huet Gradienten, Undulations, séier Kéiren, knapper Wendungen, an de berühmte Chicane bäigefüügt am Joer 1952. Top Chauffeuren wéi Stirling Moss.

D'Gebuert vum Goodwood Motor Circuit kann un d'Efforte vum Freddie Richmond, dem Herzog vu Richmond & Gordon zougeschriwwe ginn, dee passionéiert war iwwer Motorsport. Am Nomëtteg vum Zweete Weltkrich, wann Brooklands zu Entwécklung verluer war, gouf et keng permanent Racing Plaz op der britescher Festland. Richmond, an Zesummenaarbecht mam Junior Car Club (JCC), huet eng pivotal Roll bei der Organisatioun vun den éischte Post-Krich international Rennversammlungen gespillt. Schlussendlech hunn se entdeckt datt d'Ex-RAF Westhampnett Perimeterstreck op der Goodwood Estate eng ideal Plaz fir e Circuit war.

D'Aweiungsversammlung huet am September 1948 stattfonnt an huet d'Bühn fir zukünfteg Rennen gesat. Finanzéierung war dacks eng Erausfuerderung fir de British Automobile Racing Club (BARC), deen d'Coursen zu Goodwood organiséiert huet, awer generéis Sponsore goufen fonnt fir d'Evenementer z'ënnerstëtzen. Déi sozial Szen ronderëm Goodwood huet och eng bedeitend Roll a senger Appel gespillt, mat Pubs a Restauranten laanscht de ländleche Zougangsstroossen.

Iwwer d'Joren huet de Goodwood Motor Circuit legendäre Chauffeuren wéi Nino Farina, Juan Manuel Fangio, Mike Hawthorn, an Jim Clark gewisen. Et huet d'Talent vun de britesche Chauffeuren erniert an den Opstig vum Weltklass Motorsport am Land erlieft.

