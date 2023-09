Starfield HD Reworked Mod an de Wierker, seet Modder Halk Hogan

De renomméierte Modder Halk Hogan, bekannt fir déi beandrockend HD Reworked Mods fir The Witcher 3 a Cyberpunk 2077, huet viru kuerzem ugekënnegt datt hien seng Fäegkeeten op Bethesda's nei verëffentlecht Sci-Fi RPG, Starfield bréngt. Den Hogan huet d'Noriichten op sengem YouTube Kanal gedeelt, a seet datt hien d'visuell Erfahrung vum Spill zielt andeems hien déi niddereg-Resolutiounstexturen adresséiert.

A sengem YouTube Post huet den Hogan ernimmt datt de Mod momentan an de fréie Stadien vun der Entwécklung ass. Wéi och ëmmer, hie verséchert d'Fans datt déi éischt Versioun vum Starfield HD Reworked Mod geschwënn verëffentlecht gëtt. Ähnlech wéi seng fréier Projeten, wäert dem Hogan säi Mod héichqualitativ Texturen prioritär, mat engem potenzielle Fokus op Modeller an zukünfteg Updates. Hien zielt och de Mod fir d'Performance an effizient Notzung vum Video Memory ze optimiséieren.

Fir Fans vun CD Projekt Fantasiewelten, huet den Hogan och erwähnt datt hien op der HDRP NextGen Editioun weider geet fir The Witcher 3 an HDRP 2.0 fir Cyberpunk 2077. Méi Informatioun iwwer dës Projete gëtt an der nächster Zukunft gedeelt.

Dem Halk Hogan säi Ruff als Modder mat engem schaarfen Ae fir Visuals ze verbesseren ass gutt etabléiert. Den HD Reworked Projet fir The Witcher 3 war sou beandrockend datt CD Projekt et an den "Next-Gen" Update integréiert huet, deen am Joer 2022 verëffentlecht gouf. et.

Wärend de verëffentlecht Teaser fir de Starfield HD Reworked Mod haaptsächlech Verbesserunge vun Ëmweltelementer wéi Dreck a Fielsen weist, sinn d'Upgrades bemierkenswäert Impakt, erhéijen d'Visualiséierung vum Spill op dramatesch Manéier.

Bis elo bleift et onkloer wéi eng Hardware erfuerderlech ass fir de Starfield HD Reworked Mod voll ze genéissen. Wéi och ëmmer, dem Hogan säi Streckrekord uginn, kann et erwaart ginn datt et e mächtege System verlaangt fir déi verstäerkte Visuals voll ze schätzen. Ufroe goufen un den Halk Hogan gemaach fir méi Informatioun, an all kritt Updates ginn deementspriechend gedeelt.

Quellen:

- Dem Halk Hogan säi YouTube Kanal