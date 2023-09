Dat héich erwaart Spill, Starfield, entwéckelt vu Bethesda, ass viru kuerzem ënner Feier komm fir säi schlecht ausgefouerten ireschen Akzent. D'Spiller an d'Kritiker sinn schockéiert an enttäuscht gelooss duerch d'Bildung vum Akzent, deen als "Abomination" beschriwwe gouf.

D'Fro vun der falscher Representatioun vun Akzenter ass net nei an der Welt vun de Medien, awer et schéngt datt Starfield et op e ganz neien Niveau geholl huet. Vill Leit aus Irland, déi mat den Nuancen vun hiren eegenen Dialekte vertraut sinn, hunn hir Frustratioun iwwer déi ongenau Porträt geäussert.

Wärend e puer kënne plädéieren datt tatsächlech iresch Akteuren dës Rollen stëmmen déi einfachst Léisung wier, ass et op d'mannst erwaart datt den Akzent gerecht gemaach gëtt. Leider schéngt dës Basisfuerderung an der Entwécklung vu Starfield iwwersinn ze ginn.

Twitter gouf mat Kommentaren iwwerschwemmt, déi déi schlecht Qualitéit vum ireschen Akzent am Spill ervirhiewen. E puer hunn et mat engem Basisamerikaneschen Akzent verglach mat der heiansdo Notzung vu stereotypesche iresche Sätze. Et gouf "schockéierend" an "onbeliewbar" genannt vun deenen, déi et aus der éischter Hand erlieft hunn.

Dëst ass net déi éischt Instanz vun engem schlecht ausgefouerten ireschen Akzent an der Welt vum Spill. Wéi och ëmmer, rezent Titele wéi Assassin's Creed Valhalla hunn eng vill besser Aarbecht gemaach fir den Akzent präzis ze representéieren. Et ass enttäuschend ze gesinn datt Starfield d'Mark an dëser Hisiicht verpasst huet.

Trotz der Kontrovers ronderëm den ireschen Akzent, Starfield huet et nach ëmmer fäerdeg bruecht Erfolleg an anere Beräicher ze sammelen. D'Spill huet positiv Kritik kritt an huet gutt am Verkaf Leeschtung.

Als Conclusioun huet de geschmolten ireschen Akzent zu Starfield Roserei ënner Spiller a Kritiker ausgeléist. Et ass e kloert Beispill vun der Wichtegkeet vun enger korrekter Representatioun an de Medien, an déngt als Erënnerung datt méi Efforte sollte gemaach ginn fir Authentizitéit a Portraite vu verschiddene Kulturen an Akzenter ze garantéieren.

