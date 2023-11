Spär d'Kraaft vun Augmented Reality Brëller mam iPhone 15 Pro

By

De leschten iPhone 15 Pro huet USB-C Kapazitéit agefouert, bitt en aktualiséiert Kabelmanagement System. Dëst garantéiert net nëmmen eng besser Organisatioun, awer bitt och gebierteg Videooutput Support. Mat dëser neier Feature kënnen d'Benotzer hiren iPhone einfach mat externen Affichage verbannen mat engem eenzege Kabel. Stellt Iech vir, Är Liiblings Netflix Shows direkt op Ärem Hotelzëmmer Fernseh ze streamen - d'Bequemlechkeet ass oniwwertraff. Wéi och ëmmer, d'USB-C Kompatibilitéit huet och eng nei Accessoirekategorie entstoen, déi d'Funktionalitéit vun Ärem iPhone staark verbessert, besonnesch wann Dir ënnerwee sidd.

Gitt augmentéiert Realitéit Brëller - e séier wuessende Maart deen eng Rei vu Brëller mat agebaute Projektorbildschirmer ubitt. Dës Brëller, déi tëscht $ 300 an $ 500 geprägt sinn, bidden de Benotzer eng eenzegaarteg Gesiichtserfarung. Eng bemierkenswäert Optioun an dëser Kategorie ass den Xreal Air, deen en 120Hz, 0.68-Zoll MicroLED Display op d'Lënsen iwwer e Spigel projizéiert huet. Dëst erlaabt d'Benotzer souwuel den Ecran an d'real Welt gläichzäiteg ze gesinn. Fir Iech weider ënnerzegoen a richteg Schwaarzen ze genéissen, kënnt Dir eng kierperlech Hood op d'Front vun dëse Brëller befestigen fir extern Liicht ze blockéieren.

D'Xreal Air Brëller hunn net hir eege Muecht Quell. Amplaz zéien se Kraaft vun den Apparater mat deenen se verbonne sinn, sou wéi vill portable USB-C Monitore um Maart. Mat dem abegraffen USB-C bis USB-C Kabel kënnt Dir d'Xreal Air Brëller ouni Ustrengung mat Ärem iPhone 15 Pro verbannen, direkt Ären Écran op de Brëller Display spigelen. Wärend d'Standardastellung den Heembildschierm an d'Apps vun Ärem Telefon spigelt, Video Streaming Apps déi Video Out ënnerstëtzen bidden e méi engagéierten Landschaftsorientéierungsvideo wann Dir Shows oder Filmer spillt.

Dës augmentéiert Realitéit Brëller sinn net nëmme wesentlech fir Video Streaming. Si maachen d'Spill méi immersiv, besonnesch wann se mam Backbone USB-C Controller kombinéiert ginn. Zousätzlech bidden se eng minimalistesch Websurfenerfahrung wann se mat enger Bluetooth Tastatur gepaart sinn. Ausserdeem kënnen d'Benotzer hir eege Rezeptlënse mat der abegraff Insert aginn oder personaliséiert Lënsen vun HONSVR zu engem bezuelbare Präis bestellen.

Fir d'Xreal Air Erfahrung ze verbesseren, kënnt Dir fir den Xreal Beam Accessoire wielen. Dësen Accessoire gespaart Äre virtuelle Display am Raum relativ zu Ärer Kapppositioun, reduzéiert all potenziell Onbequemlechkeet. Den Xreal Beam verduebelt och als Backup Batteriebank fir augmentéiert Realitéit Aufgaben a ka mat enger Vielfalt vun Apparater verbannen, dorënner Spillkonsolen wéi den Nintendo Switch a PlayStation 5, déi e virtuelle Display vu bis zu 300 Zoll ubitt.

Och wann dem Apple säi kommende Vision Pro eng méi fortgeschratt augmentéiert Realitéitserfarung ubitt, seng méi héich Käschte a Verëffentlechung d'nächst Joer maachen Optiounen wéi den Xreal Air eng zwéngend Wiel fir déi meescht Benotzer. Dës Brëller bidden eng Rei vun alldeeglechen Fonctiounen an eng glat, dezent Form Faktor datt bequem iwwerall gedroe kann.

Oft gestallten Froen

1. Kann ech d'Xreal Air Brëller mat anere Geräter wéi den iPhone 15 Pro verbannen?

Jo, Dir kënnt d'Xreal Air Brëller mat enger Vielfalt vun Apparater verbannen, dorënner Spillkonsolen wéi den Nintendo Switch a PlayStation 5, fir e gréissere virtuelle Display.

2. Sinn Rezeptlënse fir d'Xreal Air Brëller verfügbar?

Jo, d'Xreal Air Brëller kommen mat engem Insert deen d'Benotzer erlaabt hir eege Rezeptlënsen ze addéieren. Alternativ kënne personaliséiert Lënse bei HONSVR zu engem bezuelbare Präis bestallt ginn.

3. Wéi verbessert den Xreal Beam Accessoire d'Erfahrung?

Den Xreal Beam Accessoire erlaabt d'Benotzer hir virtuell Affichage am Raum relativ zu hirer Kapppositioun ze fixéieren, fir all potenziell Unerkennung oder Bewegungskrankheet ze reduzéieren. Et déngt och als Backup Batterie Bank fir augmentéiert Realitéit Aufgaben.

4. Ass d'Xreal Air eng kosteneffektiv Optioun am Verglach zum Apple's kommende Vision Pro?

Jo, d'Xreal Air bitt eng ähnlech augmentéiert Realitéit Erfahrung zu engem wesentlech méi niddrege Käschte. Mat senger direkter Disponibilitéit an alldeeglechen Features stellt et eng zwéngend Wiel fir déi meescht Benotzer.