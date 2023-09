Den Internet ass viru kuerzem mat enger Serie vun Diskussiounen a Witzer iwwer Dinosaurier ausgebrach an hir vermeintlech Ënnergang verursaacht duerch en Asteroid. D'Gespréich entsteet aus engem Tweet vum Benotzer @latkedelrey, an deem si Iwwerraschung ausgedréckt hunn datt vill Leit gegleeft hunn datt d'Dinosaurier an engem Schlag vun engem Asteroid geläscht goufen. Wéi och ëmmer, a wëssenschaftleche Kreesser gëtt et allgemeng ugeholl datt den Ausstierwen viru 66 Millioune Joer net nëmmen duerch den Impakt vun engem Asteroid verursaacht gouf.

Laut der herrschend Theorie huet den Asteroid Impakt eng massiv Explosiounswell verursaacht, déi eng rieseg Quantitéit vu Schutt a Rous an d'Atmosphär fräigelooss huet. Déi doraus resultéierend Blockéierung vum Sonneliicht huet zu enger Ofsenkung vum Planzewachstum gefouert, schlussendlech d'Liewensmëttelkette gestéiert an zum Ausstierwen vu ville Spezies gefouert, dorënner den Dinosaurier. Dës Theorie ass bekannt fir déi, déi de populäre Film "The Land Before Time" gekuckt hunn, awer et schéngt datt vill Leit dës pädagogesch Erfahrung während hirer eegener Kandheet verpasst hunn.

D'Äntwert op den Tweet war eng Mëschung vun Theorien, Mëssverständnisser a Witzer. E puer Individuen hunn hir eege ongewéinlech Iddien gedeelt, sou wéi d'Notioun vun Dinosaurier "Side-stepping" Ausstierwen oder d'Konzept vun engem Concert deen hiren Doud verursaacht. Dës Kommentaren ënnersträichen den Niveau vun der falscher Informatioun an dem Humor, deen dacks Diskussiounen um Internet dominéiere kann.

Wärend den Internet en Zuchtgrond fir Mëssverständnisser a Witzer ka sinn, ass et essentiell d'Tatsaach vu Fiktioun ze trennen. D'Ausstierwen vun den Dinosaurier involvéiert eng komplex Kette vun Eventer, woubäi den Asteroid Impakt nëmmen ee Faktor vu ville war. D'Wëssenschaft fënnt weider méi Detailer iwwer dëst aussergewéinlecht Evenement z'entdecken, an et ass wichteg informéiert ze bleiwen an anerer ze educéieren fir d'Verbreedung vu falschen Informatioun ze vermeiden.

Source: Twitter