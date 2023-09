D'M6 bewäert als mannst populär Autobunn an England fir d'zweet Joer hannereneen

By

D'M6 gouf als déi mannst populär Autobunn an England fir dat zweet Joer hannereneen ernannt, laut enger Ëmfro vun onofhängege Waachhond, Transport Focus. D'Ëmfro, genannt Strategic Roads User Survey, huet iwwer 9,000 Participanten involvéiert, déi hire Feedback iwwer hir lescht Rees op enger Autobunn oder enger grousser 'A' Strooss gedeelt hunn, déi vun National Highways geréiert gëtt.

De M6, dacks als "Réckgrat vu Groussbritannien" bezeechent, krut den niddregsten Niveau vun Zefriddenheet mat enger Bewäertung vu 66 Prozent. Chauffeuren zitéiert Grënn wéi schlecht Stroossebedéngungen, al Matrixschëlter, an ongerechtfäerdegt Geschwindegkeetsbegrenzungen op Smart Autobunnen als hir Haaptgrënn. Wéi och ëmmer, et ass derwäert ze notéieren datt de M6 eng Verbesserung am Verglach zum Joer virdrun gewisen huet, wou en 59 Prozent geschoss huet.

Wat d'allgemeng Zefriddenheet ugeet, gouf de M5 als déi beléifste Autobunn an England bewäert, mat enger allgemenger Zefriddenheetsbewäertung vun 82 Prozent. Op zweeter Plaz koum den M40, och mat enger Zefriddenheetswäertung vun 82 Prozent. Ënnert de grousse 'A' Stroossen huet d'A303, déi d'M3 an d'A30 vu London op Devon a Cornwall verbënnt, déi héchst allgemeng Zefriddenheet bei 85 Prozent geschoss.

Transport Focus bericht datt 73 Prozent vun de Stroossebenotzer mat hirer leschter Autobunn oder enger grousser 'A' Stroossrees zefridde waren, eng Verbesserung vum leschte Joer Bewäertung vun 69 Prozent. D'Ëmfro déngt als Moossnam vun der Regierung Road Investment Strategie an hält National Highways verantwortlech fir eng positiv Clientserfarung ze liwweren.

D'Ëmfro huet och ervirgehuewen datt Reesen op Smart Autobunnen, déi momentan am Halt sinn, manner Zefriddenheet hunn am Verglach zu Stroossen ouni Smart Sektiounen.

De Chef exekutiv vum Transport Focus, Anthony Smith, huet d'Wichtegkeet betount fir Autobunnen a grouss 'A' Stroossen z'erhalen an ze verbesseren. Hien huet d'National Highways gefuerdert fir d'Problemer unzegoen, déi vun de Chauffeuren beliicht ginn, fir sécher a glat Reesen laanscht dës vital Strecken ze garantéieren.

D'Ëmfro huet verroden datt d'Gestioun vun de Stroosseaarbechten déi niddregst Leeschtung war, mat nëmmen 48 Prozent vun de Befroten déi Zefriddenheet ausdrécken. National Highways 'Client Experience Director, Pete Martin, huet d'Bedeitung vun de Chauffer Meenungen unerkannt a gesot datt si engagéiert sinn d'Erfahrung vun de Stroossebenotzer ze verstoen an ze verbesseren. De Martin huet Zefriddenheet mat der Verbesserung vun der allgemenger Zefriddenheet ausgedréckt a verséchert datt d'National Highways weiderhin fir méi sécher a méi glat Reese fir all Chauffeur striewen.

