Ass den Universum tatsächlech kleng?

Eng nei Etude publizéiert um arXiv Preprint Server fuerdert d'Iwwerzeegung datt d'Universum vill méi grouss ass wéi dat wat mir kënne beobachten. Wärend déi meescht Kosmologen argumentéieren datt de beobachtbaren Universum just e klengen Deel vun enger onvirstellbarer grousser Kreatioun ass, seet dëse Pabeier datt de beobachtbaren Universum meeschtens alles ass wat et gëtt.

Ee Grond firwat Kosmologen gleewen datt d'Universum grouss ass, ass d'Verdeelung vu Galaxiëcluster. Wann d'Universum net méi wäit wéi dat wat mir kënne gesinn, géife Galaxien a Richtung vun eiser Regioun clusteren ouni Asymmetrie. Wéi och ëmmer, d'Tatsaach, datt Galaxien op enger ähnlecher Skala am ganze siichtbaren Universum clusteren, weist datt dat beobachtbar Universum homogen an isotrop ass.

En anere Punkt fir ze berücksichtegen ass datt d'Raumzäit flaach ass. Wann et net wier, wier eis Vue op wäit Galaxien verzerrt. Wéi och ëmmer, op Basis vun eisen Observatiounen implizéiert d'Flaachheet vun der Raumzäit datt d'Universum op d'mannst 400 Mol méi grouss ass wéi dat beobachtbar Universum.

Déi bal perfekt Uniformitéit vum kosmesche Mikrowellenhintergrund (CMB) ass och bedeitend. Astronomen hu virgeschloen datt fréi kosmesch Inflatioun, eng Period vun enormer Expansioun nom Big Bang, fir dës Uniformitéit auszeechnen. Wann et richteg ass, géif et virschloen datt d'Universum an der Uerdnung vun 10^26 Mol méi grouss ass wéi dat wat mir observéiere kënnen.

D’Stringtheorie kënnt awer an d’Bild. Theoretesch Modeller an der Stringtheorie, déi mat der Quanteschwéierkraaft an aner wichtege Faktoren kompatibel sinn, bedeelegen dacks keng fréi kosmesch Inflatioun. Dës Modeller ginn als "Sumpland" vun Theorien bezeechent déi net villverspriechend sinn.

An dëser neier Etude entdecken d'Autoren méi héichdimensional Strukturen an der Stringtheorie als Alternativ zu fréi kosmescher Inflatioun. Andeems se méi héichdimensional Universum berücksichtegen, suggeréieren se datt d'Universum nëmmen honnert oder dausend Mol méi grouss ass wéi dat wat mir beobachten kënnen.

Och wann dëst e faszinante Konzept ass, ass et wichteg ze bemierken datt dëst nach ëmmer theoretesch Modeller sinn a weider Fuerschung ass gebraucht fir ze bestëmmen ob se eis Universum korrekt beschreiwen.

