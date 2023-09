Hidden Gem Fernsehsendungen a Filmer op Prime Video

An de leschte Joeren ass Amazon Prime Video e grousse Spiller an der Streamingindustrie ginn, a bitt eng breet Palette vun Inhalter fir seng Abonnenten. Och wann et vläicht net sou vill Opmierksamkeet kritt wéi seng Konkurrenten wéi Netflix an HBO Max, Prime Video huet säi fairen Undeel vu verstoppte Pärelen déi dacks iwwersinn ginn. Vun gräifen Kriminalsagen bis international Dramen a Realitéit Serien, et gëtt eppes fir jiddereen op Prime Video ze genéissen.

Ee verstoppte Pärel op Prime Video ass d'Western Serie, "The English." Am Haaptroll Emily Blunt, d'Show folgt eng aristokratesch Englännerin déi Revanche sicht fir den Doud vun hirem Kand. Et hëlt Zuschauer op eng Verfollegung duerch d'gewaltsam Landschaft vun 1890er Mëtt Amerika.

Fir déi, déi Realitéit Serie léiwer maachen, bitt "Jinny's Kitchen" eng roueg Auswee. Setzt zu Bacalar, Mexiko, follegt d'Show de südkoreanesche Schauspiller Park Seo-joon a säi Frënd Kim Tae-hyung (alias V) vu BTS wéi se e koreanesche Street Food Restaurant lafen. Et ass eng seriö a Wanderlust-induzéierend Serie déi e friddleche Rescht vum Alldag bitt.

Wann Kriminalitéit Dramen méi Äre Stil sinn, "ZeroZeroZero" ass e Must-Watch. Baséiert op engem Buch vum Roberto Saviano, verfollegt d'Serie d'Rees vun enger Kokain-Sendung iwwer sechs Länner an dräi Kontinenter. Et ass e verbreet Kriminalitéit Drama deen an d'Komplexitéite vum internationale Drogenhandel verdéiwen.

Fir eng méi hell Optioun, "Class of 07" bitt e humoristesche Take on the High School Reunion Genre. Dës australesch Serie folgt eng Grupp vu Fraen, déi un hir dramatesch Lycée Joeren erënneren, während d'Welt dobaussen dem wuertwiertlechen Enn vun der Welt steet wéinst dem Klimawandel.

Sci-Fi Fans wäerten "Paper Girls" genéissen, déi un déi populär Serie "Stranger Things" erënnert. Baséierend op de Grafikromaner vum Brian K. Vaughan, folgt d'Show véier Pabeiermeedercher, déi an enger Schluecht tëscht Krichsreeser gefaange ginn. Transportéiert an d'Zukunft, musse se e Wee zréck heem fannen wärend se vun enger militanter Fraktioun gejot ginn.

Schlussendlech kombinéiert "Outer Range" Elementer vun engem Familljedrama mat iwwernatierlechen Elementer. Setzt an enger klenger Stad, d'Serie folgt d'Abbott Famill wéi se mat der Verschwannen vun hirer Schwéiesch an der Arrivée vun engem mysteriéise schwaarze Void këmmeren. Geheimnisser a Spannungen entfalen sech wéi se kämpfen fir hiert Land ze schützen an d'Geheimnisser ronderëm si z'entdecken.

Wärend Prime Video vläicht net deeselwechten Niveau vu Konsistenz huet wéi aner Streaming Servicer, beweisen dës verstoppte Pärelen datt et derwäert ass ze exploréieren. Also déi nächst Kéier wann Dir eppes Neies sicht fir ze kucken, gitt dës ënnerschätzte Serien a Filmer eng Chance op Prime Video.

