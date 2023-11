Nei Apple Deals fir Black Friday an Cyber ​​​​Monday 2023

D'Vakanzenzäit kënnt séier un, dat heescht datt et Zäit ass un Är Akaafslëscht ze denken. Black Friday an Cyber ​​​​Monday si just ronderëm den Eck, an dat bedeit grouss Remise vun Händler wéi Amazon, Best Buy, Walmart, a méi. Egal ob Dir sicht Kaddoe fir déi beléiften ze kafen oder Iech selwer mat engem neie Gadget ze behandelen, et gi vill Offere fir ze profitéieren.

Ee vun de meeschte gesichte Marken an der Shopping Saison ass Apple. Bekannt fir hir héichqualitativ Geräter, ass et selten substantiell Remise op Apple Produkter ze fannen. Wéi och ëmmer, dëst Joer ginn et e puer spannend fréi Black Friday Deals déi Är Opmierksamkeet wäert sinn.

Wann Dir en neie MacBook Air gekuckt hutt, Amazon bitt $ 200 Remise op den 2023 Modell. Dëse elegante Laptop huet e 15.3-Zoll Liquid Retina Display, 8GB RAM an 256GB SSD-Speicher. Um reduzéierte Präis ass et e Geklaut fir jiddereen deen e mächtegen a kompakten Laptop brauch.

Verizon bitt och e puer super Deals op Apple Apparater. Handel an Ärem alen Apparat a kritt den neien Apple iPhone 15 Pro gratis, ofhängeg vun Ärer bevorzugter Späicheroptioun. Plus, Verizon gëtt bis zu $280 vun engem iPad op wann Dir eng nei Linn ufänkt. Als zousätzleche Bonus kritt Dir e gratis Apple TV mat Ärem Telefonkaaf, zesumme mat sechs Méint Apple One gratis.

Fir iPad-Liebhaber, Best Buy huet vill op den iPad mini. Dës kompakt Tablet huet en A15 Prozessor, 64GB SSD Späichere, 4GB RAM, an e beandrockende Netzhaut Display. Mat enger Remise vun $ 100 ass et eng fantastesch Geleeënheet Är Hänn op de leschten iPad Mini ze kréien.

Wann Dir um Maart fir drahtlose Kopfhörer sidd, bitt Amazon eng Remise vun $ 60 op der 2. Generatioun Apple AirPods Pro. Dës Kopfhörer bidden eng onheemlech Tounqualitéit a kommen mat fortgeschratt Funktiounen wéi aktiv Geräischer Annulatioun.

Fir Audiophilen huet Best Buy eng Remise vun $ 70 op den Apple AirPods Max Kopfhörer. Dës iwwer-Ouer Kopfhörer bidden Top-Notch drahtlose Toun a kommen an engem eleganten a stilvollen Design.

Dëst sinn nëmmen e puer vun de fréie Apple Deals verfügbar dëse Black Friday an Cyber ​​​​Monday. Vergewëssert Iech e Bléck op méi Remise ze halen a kuckt dacks zréck fir Updates iwwer déi lescht Offeren. Happy Shopping!

Oft gestallten Froen

Wat ass Black Friday?

Black Friday ass e populäre Shoppingdag deen den Dag nom Thanksgiving an den USA stattfënnt. Et ass bekannt fir seng massiv Remise an Deals vu verschiddenen Händler.

Wéini ass Black Freideg 2023?

Black Friday 2023 fällt de 24. November.

Ginn Apple Produkter normalerweis während Black Friday ze verkafen?

Apple Produkter ginn normalerweis net staark reduzéiert wärend Black Friday. Wéi och ëmmer, et ginn dacks e puer Deals verfügbar, besonnesch op eeler Modeller oder duerch autoriséiert Händler.

Kann ech Deals op Apple Produkter online fannen?

Jo, vill Händler bidden Online Deals fir Black Friday, dorënner grouss E-Commerce Plattforme wéi Amazon. Et ass e super Wee fir vu Remise ze profitéieren ouni kierperlech Geschäfter ze besichen.

Wéi fannen ech déi bescht Apple Deals?

Fir déi bescht Apple Deals ze fannen, ass et wichteg d'Präisser vu verschiddenen Händler ze vergläichen an no Reduktiounen op renomméierten Websäiten ze sichen. Opgepasst op offiziell Apple Händler an autoriséiert Händler fir echt Produkter an zouverléissege Service.

Ginn et Deals op aner Tech Produkter wärend Black Friday a Cyber ​​​​Monday?

Absolut! Black Friday an Cyber ​​​​Monday si bekannt fir Remise op eng breet Palette vun Tech Produkter ze bidden, dorënner Smartphones, Laptops, Fernseher, Smart Home Geräter a méi. Et ass eng super Zäit fir Schnäppchen op populäre Marken ze fannen an Ären Tech Setup ze upgrade.