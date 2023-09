Den Dell S3422DWG: Eng Top Wiel fir Ultra-Wide Gaming Monitore

By

Den Dell S3422DWG ass en beandrockend ultrabreet Gaming Monitor deen eng ganz Rëtsch Features zu engem bezuelbare Präis bitt. Ursprénglech bei $ 500 geprägt, bitt Dell et elo fir nëmmen $ 3479.99, wat et zu enger vun de beschten Optiounen um Maart mécht ënner $ 400.

Mat enger 34-Zoll Gréisst an enger ultra-breet 3440 × 1440 Opléisung, bitt dëse Monitor eng beandrockend visuell Erfahrung. Den 16:10 Aspekt Verhältnis an d'1800R Curve verbesseren d'Immersioun weider, sou datt d'Spiller sech wierklech an hire Liiblingstitelen tauchen.

Ee vun de Schlësselvirdeeler vum Dell S3422DWG ass seng 1440p Opléisung. Dës Resolutioun fënnt e Gläichgewiicht tëscht Bildqualitéit a Leeschtung, bitt schéi Visuals ouni exzessiv Belaaschtung op Ärem System. Gepaart mat enger mächteger Grafikkaart wéi de GeForce RTX 3060 Ti, kënnen Gameren maximal Grafikastellungen oder ultra héije Framerates genéissen, wat hinnen e Virdeel am kompetitiven Spill gëtt.

Mat engem VA Panel, huet dëse Monitor eng 1ms Äntwertzäit, eng 144Hz Erfrëschungsrate, en 3000:1 Kontrastverhältnis, an 90% DCI-P3 Faarfdeckung. Och wann net offiziell G-SYNC kompatibel ass, ass de Monitor getest a fonnt fir gutt mat G-SYNC ze schaffen, fir glat an räissfräi Spillerfarungen ze bidden.

Ee bemierkenswäerte Virdeel vum Dell S3422DWG ass seng beandrockend Garantie. Wärend déi meescht Monitore mat just engem Joer Garantie kommen, bitt dëse Monitor eng dräi Joer Garantie. Zousätzlech ass et berechtegt fir Dell's Premium Panel Exchange Programm, wat d'Benotzer erlaabt e gratis Panel Ersatz während der Garantieperiod ze kréien, wann souguer en eenzegen helle Pixel festgestallt gëtt.

Insgesamt ass den Dell S3422DWG eng exzellent Wiel fir Gameren déi no engem High-Performance ultra-breet Gaming Monitor sichen. Mat senger beandrockender visueller Qualitéit, schneller Erfrëschungsrate a generéiser Garantie bitt et en onheemleche Wäert fir säi Präis.

