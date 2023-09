Berria stellt de Mako vir: A villsäiteger XC / Downcountry Mountain Bike

Berria, eng spuenesch Mark, huet viru kuerzem hir lescht Mountainbike Offer, de Mako, enthüllt. Dës XC / Marathon an Downcountry Plattform huet en internen Schock deen vertikal am Sëtzröhr läit, gedriwwe vun engem deelweis verstoppte Rocker Link. Dës Designwahl ass ähnlech wéi déi op rezente Modeller vu Bold a Scott gesi ginn. De Mako integréiert och e flexy Sitzstay amplaz vun engem hënneschte Pivot, deen 113mm Rees ubitt.

D'Entscheedung fir de Schock am Frame ze verstoppen gouf vu verschiddene Faktoren motivéiert, laut Berria. Si behaapten datt d'Integratioun de Schutz vum Schock géint Schlamm a Stëbs verbessert an d'Massverdeelung verbessert, wat zu engem méi hell zentrale Deel vum Vëlo resultéiert. Dëst, am Tour, dréit zu enger verstäerkter Stabilitéit, besonnesch bei méi héijer Geschwindegkeet. Zousätzlech erlaabt de Frame datt zwou Fläschen an den Haaptdräieck passen.

De Mako ass an zwou Versiounen verfügbar: eng fir XC / XCO an eng fir Downcountry. Béid Versiounen deelen deeselwechte Frame, mam XCO Modell mat enger 110mm Reesgabel, 760mm Lenker, Felgen mat 25 oder 28mm intern Breet, an 2.25 "Pneuen. Op der anerer Säit kënnt d'Downcountry Versioun mat engem 125mm Dropper Sitzpost, 120 oder 130mm Reesgabel, 4-Piston Bremsen, 780mm Baren, 30mm Felgen an 2.35 ″ Pneuen ausgestatt.

Berria beschäftegt hir HM2X Faser fir déi meescht Modeller, wat zu engem behaapt Frame Gewiicht vun 2,175g (1,795g ouni Hardware) resultéiert. Wéi och ëmmer, den Top-End Mako BR (nëmmen XCO Modeller) benotzt hir méi fortgeschratt UHM3X Kuelestofffaser, mat engem behaapt Gewiicht vun 1,875g (1,495g ouni Hardware). De Frame huet en UDH Hanger, Dispositioun fir FOX's Live Valve elektronesch Suspension System, an en integréierten Headset mat voller interner Kabelrouting.

Wat d'Geometrie ugeet, weist de Mako moderniséiert Dimensiounen am Verglach zu sengem Virgänger. D'Kettelängt ass ëm 5 mm op 430 mm reduzéiert ginn, während de Kappwénkel ëm 1.7 ° geschloe gouf. D'Erreeche gouf och erhéicht, wat zu enger 18mm méi laang Radbasis trotz dem méi kuerzen hënneschte Zentrum resultéiert. De Kappwénkel variéiert iwwer verschidde Framegréissten, mat méi klengen Gréissten mat slacker Winkelen. D'DC Versioun mat méi laang Gabel bitt nach méi schwaach Kappwinkelen, erhéicht Stack Héicht, reduzéiert Erreeche an e méi laang Radbasis.

Dem Berria seng Opmierksamkeet op Detailer geet och op d'Cockpitkomponenten aus. High-End Modeller hunn eng Een-Stéck Bar a Stamm, mat variéierende Stammlängen a klammen jee no dem Reidenstil. D'XC baut benotzt e Stamm mat enger 0mm Erhéijung an 60mm, 75mm oder 95mm effektiv Stammlängt, während d'DC Versioune mat 50mm oder 75mm Stammlängt, 20mm Erhéijung an 780mm Breet kommen.

De Mako ass elo verfügbar fir ze kafen, a méi Informatioun kann op der Berria Websäit fonnt ginn.

