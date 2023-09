TAG Heuer a Porsche feieren 60. Anniversaire mat New Carrera Chronosprint x Porsche Watches

TAG Heuer a Porsche fuere weider hir Partnerschaft mat der Start vun zwee ganz neien Aueren fir de 60. Anniversaire vun der Carrera an dem Porsche 911 ze gedenken. huet eng aner limitéiert Editioun agefouert fir de 2021. Anniversaire vum ikonesche Porsche 50 RS 911 ze honoréieren. Elo, fir déi dauerhaft Legacy vun dësen zwou legendären Marken ze feieren, presentéieren TAG Heuer a Porsche den TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche.

Am Joer 1963 hunn TAG Heuer a Porsche zwee vun hire bedeitendsten Offeren debutéiert: de Carrera Chronograph an de Porsche 911 (ursprénglech bekannt als den 901) Sportsauto. Dës Modeller hunn hire Status als Ikonen an de leschte sechs Joerzéngte behalen, symboliséiert exzellenten Design an Zäitlosegkeet iwwer Generatiounen. Fir dës Leeschtung ze feieren, gouf den neien TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche erstallt.

Den TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche ass an zwou Versiounen verfügbar. Een huet e rosegold Fall mat engem brong Kalfskin Liederband, während deen aneren en Edelstahl Fall mat engem schwaarze Kalfskin Liederband weist. D'Auer kombinéiert nahtlos Designelementer aus der Auerzäit an dem Auto, wat zu enger visuell opfälleger Ästhetik resultéiert. Wéi och ëmmer, de richtegen Highlight läit an der Auer selwer.

Mat der Verëffentlechung vum TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche, féiert d'Mark eng ganz nei Bewegung bekannt als TH20-08. Dës Bewegung ass eng Neiinterpretatioun vum internen Kaliber TH20, dee fréier dëst Joer bei Watches & Wonders enthüllt gouf. Den TH20-08 huet eng eenzegaarteg Feature inspiréiert vun der Beschleunigung vum Original Porsche 901, deen vun 0 op 100 km/h an 9.1 Sekonnen kéint goen. Déi zentral Hand vum TH20-08 beschleunegt séier, da lues a lues iwwer 60 Sekonnen deceleréiert ier se séier nei starten, spigelt d'Performance vum ikonesche Sportsauto.

D'Ziffer vum TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche bezilt Hommage un d'Ierfschaft vum ursprénglechen 911, mat roude Linnen um Flange, déi d'Erreeche vum Auto representéieren fir 0-100 km/h an nëmmen 9.1 Sekonnen z'erreechen. Dësen Detail füügt d'Gesamtverbindung tëscht der Auer an dem Automobilierwen un, deen et duerstellt.

De Frédéric Arnault, CEO vun TAG Heuer, huet seng Gedanken iwwer d'Zesummenaarbecht ausgedréckt, a seet: "Dës Auer encapsuléiert perfekt d'Essenz vum Motorsport Universum, wat e gemeinsame Wäert an eiser Partnerschaft mat Porsche ass. Mir hunn de Patrimoine vum 911 an der TAG Heuer Carrera nahtlos fusionéiert, déi modernste Technologie an eenzegaartegen Design profitéieren. Et ass en Testament fir eis gemeinsam Wäerter vu Präzisioun, Innovatioun an eng déif Valorisatioun fir eis jeeweileg Geschichten.

Den TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche soll den 8. September ze kafen. D'Rose Gold Variatioun wäert bei $ 23,550 geprägt ginn, während d'Edelstahl Versioun fir $ 9,200 am Verkaf wäert sinn. Fir méi Informatiounen a fir e Kaf ze maachen, besicht d'TAG Heuer Websäit.

