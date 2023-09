D'Ancient Story of Springtails: Déi éischt Déieren fir Antifreeze Proteinen z'entwéckelen

An der antiker Welt, viru méi wéi 400 Millioune Joer, war d'Äerd dramatesch anescht. D'Mier ware voller Liewen, wärend um Land näischt geréiert. Dëst war d'Enn vun der Ordovicium Period wou de Globus waarm a fiicht war. Wéi och ëmmer, kuerz duerno hunn d'Landmassen ugefaang ze afréieren, an eng Äiskapp huet ugefaang sech ze verbreeden, wat dat eemol waarmt Waasser kal an ongastfrëndlech mécht. Dëst huet zu der zweetschlëmmster Massausstierwen an der Geschicht gefouert, an d'Halschent vun all Liewen geläscht.

Bemierkenswäert, eng kleng Kreatur, déi de Springtail genannt gëtt, war eng vun de wéinegen Arten déi iwwerlieft hunn. Springtails sinn Insektähnlech Déieren déi eng eenzegaarteg Strategie entwéckelt hunn fir d'Keelt ze bekämpfen. Hir Zellen hunn ugefaang Proteinen ze produzéieren déi se virum Afréiere geschützt hunn. Rezent Fuerschung vun der Aarhus Universitéit an der Queen's University a Kanada huet gewisen datt de Sprangschwanz dat éischt Déier gewiescht wier fir Antifreeze Proteinen z'entwéckelen, vill méi fréi wéi virdru geduecht.

Springtails si kleng, mat de gréisste Spezies nëmme sechs Millimeter laang. Si hunn en däitlecht forked Schwanz, oder furcula, datt si fräiginn kann an d'Loft ze Sprangen fir Verteidegung. Iwwerdeems si gläichen Insekten, si hunn eigentlech hir eege Branche um evolutive Bam. Et gi méi wéi 9,000 verschidden Arten vu Fréijoersschwänzen, a si kënne bal iwwerall fonnt ginn, dorënner Gäert, déi an den ieweschte Schichten vum Buedem oder gefallene Blieder liewen.

De Martin Holmstrup, e Professer op der Aarhus Universitéit, huet Sprangschwänzen a sengem Labo studéiert. Hält se an Petri Platen, hien observéiert hiert Verhalen an mécht Experimenter fir hir eenzegaarteg Adaptatiounen ze verstoen. Echantillon vun dëse Fréijoersschwänze goufen u Kollegen a Kanada geschéckt, déi molekulare Experimenter gemaach hunn fir ze bestëmmen wéini d'Déieren als éischt antifreeze Proteine ​​​​entwéckelt hunn.

Duerch DNA-Sequenzéierung a Berechnungen hunn d'Fuerscher festgestallt datt d'Sprangschwänz Antifreeze-Proteine ​​während der Ordovician Period entwéckelt hunn, laang virun aneren Déieren. Dës Entdeckung werft Liicht op déi fréi Evolutioun vun antifreeze Mechanismen an der Déier Welt. Et ass souguer méiglech datt Planzen a Mikroorganismen ähnlech Mechanismen nach méi fréi entwéckelt hunn.

Springtails sinn net schwéier ze fannen; se kënnen an Ärem eegene Gaart entdeckt ginn. Andeems Dir eng Handvoll Buedem oder Blat gräift an e Sieb mat enger verstellbarer Lampe a Schacht benotzt, kënnt Dir dës faszinéierend an al Kreaturen entdecken. D'eenzegaarteg Adaptatioune vu Fréijoersschwänzen ze verstoen ass net nëmmen u sech interessant, mee dréit och zu eisem Wëssen iwwer d'Geschicht vum Liewen op der Äerd bäi.

Quellen:

- Aarhus Universitéit

- Queen's University a Kanada