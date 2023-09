Déi nootste Schwaarze Lächer zur Äerd kënne existéieren am Hyades Star Cluster

Eng rezent Etude publizéiert am Journal Monthly Notices vun der Royal Astronomical Society suggeréiert datt et e puer schwaarz Lächer am Hyades-Cluster kënne sinn, sou datt se déi nootste schwaarz Lächer zu der Äerd sinn, déi jeemools entdeckt goufen. D'Fuerschung gouf vun engem Team vu Wëssenschaftler geleet vum Stefano Torniamenti vun der Universitéit vu Padua, an Zesummenaarbecht mam Mark Gieles, engem Professer am Institut fir Kosmoswëssenschaften vun der Universitéit vu Barcelona.

Schwaarz Lächer sinn laang e Sujet vu Faszinatioun a Geheimnis am Beräich vun der Astronomie. D'Detektioun vu Gravitatiounswellen am Joer 2015 huet d'Fuerscher erlaabt d'Fusioune vu niddereg-Mass schwaarz Lächer ze observéieren an ze studéieren. Fir d'Präsenz vu schwaarze Lächer am Hyades Stärekoup z'ënnersichen, huet d'Team Simulatioune benotzt fir d'Bewegung an d'Evolutioun vun all de Stären am Stärekoup ze verfolgen. Dës Simulatioune goufen mat Observatioune vum Gaia Satellit vun der Europäescher Weltraumagence verglach.

D'Resultater vun der Studie weisen datt zwee oder dräi schwaarz Lächer am Moment am Hyades-Cluster präsent sinn, oder datt se an de leschten 150 Millioune Joer ausgestoussen goufen. D'Simulatioune suggeréieren och datt dës schwaarz Lächer nach ëmmer am Stärekoup sinn oder an der Noperschaft dovu sinn, sou datt se déi nootste schwaarz Lächer zur Äerd sinn. Dës Entdeckung ass bedeitend well se d'Auswierkunge vu schwaarze Lächer op d'Evolutioun vu Stärekéip beliicht an Abléck an d'Verdeelung vu schwaarze Lächer an der Galaxis gëtt.

D'Etude gouf méiglech gemaach duerch déi detailléiert Observatioune vun oppene Stärekoupstäre vum Gaia Raumteleskop. D'Positioun an d'Vitesse vun eenzelne Stären an oppene Stärekéip studéiere kënnen, huet zu eisem Verständnis vun dësen Himmelsobjekter vill bäigedroen. D'Resultater droen net nëmmen zu eisem Wëssen iwwer schwaarz Lächer bäi, mee hëllefen och déi komplex Relatioun tëscht Stärekéip a Gravitatiounswellenquellen z'entdecken.

Quellen:

– Torniamenti, S., et al. (2023). Stellar-Mass schwaarz Lächer am Hyades Stärekoup? Mount Notices vun der Royal Astronomical Society.

- Geliwwert vun der Universitéit vu Barcelona