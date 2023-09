Beavers bäidroen zur Treibhausgasproduktioun an der Arktis, Studie fënnt

Eng nei Etude vu Fuerscher vun der University of Alaska Fairbanks (UAF) gefouert huet Beaver identifizéiert als eng ëmmer méi Roll an der Zäregasproduktioun an der Arktis. Verëffentlecht am Journal Environmental Research Letters, d'Studie verbënnt d'Präsenz vu Beaver an der Regioun mat steigenden Niveaue vu Methangasemissiounen.

Traditionell a Bëschgebidder fonnt, Beaver koloniséieren elo Tundraregiounen am westlechen an nërdlechen Alaska. Dës Kolonisatioun huet bedeitend wëssenschaftlech Implikatioune a gëtt als eng radikal Entwécklung vu Gemeinschaften an dëse Beräicher ugesinn.

D'UAF Fuerschungsteam, gefouert vum Professer Ken Tape, behaapt datt hir Studie déi éischt ass fir nei Beaver Weiere schlussendlech mat enger Erhéijung vun de Methangas Emissiounen ze verbannen. Dës Entdeckung ass bedeitend wéinst dem mächtege Treibhauseffekt vum Methan, deen ongeféier 25 Mol méi staark ass wéi Kuelendioxid fir Hëtzt an der Äerdatmosphär ze fangen. Methan ass verantwortlech fir ongeféier 20% vun den globalen Zäregasemissiounen, laut der US Environmental Protection Agency.

D'Fuerscher konzentréiere sech op e Gebitt vun ongeféier 166 Quadratkilometer am Lower Noatak River Basin am Nordweste vun Alaska. Si hunn Biller aus dem Weltraum benotzt, speziell vum National Aeronautical and Space Administration sengem Arctic-Boreal Vulnerability Experiment Programm, fir den Impakt vu Beaver op d'Landschaft besser ze verstoen. Duerch Kartéierung vun iwwer 10,000 Beaver Weiere an der Alaska Arktis konnt d'Fuerschungsteam d'Präsenz vu Beaver Weiere mat Methan Hotspots korreléieren.

Beaver Staudamm, e Mark vun der Spezies, verursaachen Iwwerschwemmungen, déi Vegetatioun iwwerschwemmt an Arktesche Baachen an Weiere transforméiert. Dës Beaverweiere an d'Ëmgéigend iwwerschwemmte Vegetatioun ginn Sauerstoff-entzunnen Ëmfeld mat räichem organesche Sediment. Wéi dëst Material zerfällt, verëffentlecht et Methangas.

D'Fuerscher hunn d'Airborne hyperspektral Imaging Technologie fir Methankartéierung benotzt. Dëse fortgeschrattene Imaging Prozess erfaasst Daten aus honnert verschiddene Bands am elektromagnetesche Spektrum, wat d'Identifikatioun vu Methan an aner Gase erlaabt.

Co-Autoren vun der Etude enthalen de Benjamin Jones, e Fuerschungsassistent Professer am UAF Institut fir Northern Engineering, zesumme mat enger Grupp vum National Park Service an dem NASA Jet Propulsion Laboratoire.

Dës Etude füügt zu eisem Verständnis vun der komplexer Relatioun tëscht Arten a Klimawandel. Wéi d'Beaver hir Sortiment weider an d'Arktis verlängeren, wäert weider Fuerschung néideg sinn fir déi laangfristeg Auswierkunge vun hirer Präsenz op Treibhausgasemissiounen ze bewäerten.

Quellen:

- Universitéit vun Alaska Fairbanks (UAF)

- US Ëmweltschutz Agentur