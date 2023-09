SteelSeries enthüllt erstaunlech White Nova 7 Wireless Headset

SteelSeries huet viru kuerzem d'Verëffentlechung vun enger neier wäisser Versioun vun hirem héichbekannte Nova 7 Wireless Headset ugekënnegt. Bekannt fir hir aussergewéinlech Qualitéit, huet d'Nova Linn vun Headsets konsequent aussergewéinlech Leeschtung geliwwert.

De wäisse Nova 7 Headset, den 12. September 2023 opgedeckt huet, huet opmierksam gemaach mat sengem beandrockende ästheteschen Appel. Dës nei Ergänzung ergänzt déi virdru verëffentlecht schwaarz Varianten vum Nova 7 Headset, schaaft e méi kohäsive Look fir Gameren déi Xbox Series S oder PS5 Konsolen benotzen.

Verfügbar an zwou Varianten, den Nova 7X fir Xbox Spiller an den Nova 7P fir PS5 Enthusiaster, sinn dës drahtlose Kopfhörer net limitéiert op Konsol Gaming. Si sinn och kompatibel mat PCs, sou datt se villsäiteg Optioune fir Gameren op verschiddene Plattformen maachen.

SteelSeries huet Proben vum wäisse Nova 7 Headset geschéckt, wat Tester erlaabt d'Qualitéit an d'Erfahrung als éischt ze bewäerten. Am Verglach mam fréiere Arctis 7 Headset huet de wäisse Nova 7X eng méi lieweg wäiss Faarf gewisen, déi direkt d'Aen opfällt.

Wat den Nova 7 nach méi wënschenswäert mécht ass seng Kompatibilitéit mat den Arctis Nova Booster Packs. Dës Packs bidden eng Rei vu Faarwen fir d'Ski Goggle Headband a Speaker Tags, wat d'Benotzer erlaabt hir Headsets no hire Virléiften ze personaliséieren an ze personaliséieren.

De wäisse Arctis Nova 7 Headset ass elo verfügbar op Amazon an der SteelSeries Websäit a béid Xbox an PlayStation Varianten ze kafen. Egal ob Dir e Konsol-Gamer sidd oder e PC benotzt, dësen Headset ass e wäertvollen Upgrade an e stilvollen Zousatz zu all Spillsetup.

Quellen:

