Starfield gëtt dem Bethesda säi gréisste Spillstart mat iwwer 6 Millioune Spiller

Starfield, den héich erwaarten Weltraum-RPG vu Bethesda, huet e Rekord-Start erreecht. Laut dem Bethesda seng Ukënnegung op Twitter, Starfield ass scho "de gréisste Bethesda Spillstart vun allen Zäiten" ginn, iwwer 6 Millioune Spiller unzezéien vum 6. September.

D'Spill gouf am Ufank am Early Access am August verëffentlecht 31 an dann weltwäit op September 6. Trotz der Verfügbarkeet als gratis Spill Pass-Titel, ass Starfield aussergewéinlech gutt a béid digital a kierperlech Ofsaz Charts.

Op Steam's global Top Verkafsdiagramm huet Starfield d'Nummer-zweet Positioun geséchert, zweet nëmmen un der laang lafender Counter-Strike: Global Offensive. Mat ongeféier 200,000 gläichzäiteg Spiller iwwerschreift Starfield déi gläichzäiteg Spillerzuele vun anere populäre Bethesda RPGs wéi Skyrim, Fallout 4, an The Elder Scrolls Online.

Zousätzlech zu sengem Erfolleg am digitale Maart huet Starfield och de kierperleche Verkafsdiagramm a Groussbritannien dominéiert, Titele wéi Hogwarts Legacy a Mario Kart 8 Deluxe iwwerschratt. D'Performance vum Spill am kierperleche Maart ass vergläichbar mat deem vum Diablo IV, wat e wesentlechen digitale Hit war.

Dem Starfield säin Erfolleg kann un d'Kombinatioun vu senger Disponibilitéit um Game Pass an der Ënnerstëtzung vun engagéierten Fans zougeschriwwe ginn. Vill Game Pass Abonnente hunn entscheet fir déi digital Versioun vum Spill ze kafen fir Ënnerstëtzung fir Xbox an Bethesda Studios ze weisen an ze garantéieren datt d'Spill weider Ënnerstëtzung an Inhaltupdates kritt.

Wärend offiziell Verkafszuele fir Starfield net vun Bethesda ugekënnegt goufen, hunn d'Spill beandrockend Start a wuessend Spillerbasis et als e grousse Succès positionéiert. Mat sengem immersive Raumfuerschungsspill, Starfield ass agestallt fir Spiller fir déi kommend Joer ze begeeschteren.

