Starfield Spiller weisen hir kreativ Fäegkeeten andeems se berühmte Gesiichter nei kreéieren

Starfield Spiller hunn sech als talentéiert a kreativ Rëtsch bewisen, hir Fäegkeeten ze weisen andeems de robuste Charakter Creator vum Spill benotzt fir eng Vielfalt vu berühmte Gesiichter ze kreéieren. Vun ikoneschen Akteuren bis beléifte fiktive Personnagen, d'Gemeinschaft huet hir beandrockend Kreatiounen op sozialen Medien gedeelt.

Ee Reddit Benotzer, strider390, huet e Screenshot vun hirem Charakter gepost, deen dem Willem Dafoe ähnelt, mat der Iwwerschrëft, "Dir wësst, ech sinn eppes vun engem Industriellen selwer," am Bezuch op de berühmte Spider-Man Meme. En anere Spiller, SoullessVoid, huet decidéiert de legendären David Bowie als seng Starman Perséinlechkeet nei ze kreéieren. CheesyWales ass souguer esou wäit gaang wéi den Todd Howard, den Entwécklungschef vu Bethesda, de Studio hannert Starfield erstallt huet.

Inspiratioun aus Filmer an Fernsehsendungen ze zéien, hunn d'Spiller och Charaktere wéi de Mike Ehrmantraut vum Breaking Bad a Better Call Saul, Tony Soprano vun The Sopranos, an Shrek an Lord Farquaad aus der Shrek Franchise nei erstallt. Dës lëschteg an dacks erschreckend Renditioune weisen dem Spiller seng Opmierksamkeet op Detailer a Kreativitéit.

Net nëmmen hunn d'Spiller berühmt Gesiichter nei erstallt, awer si hunn och dru geschafft fir ikonesch Weltraumhandwierker aus populäre Franchise wéi Star Wars a Star Trek ze kreéieren mam Starfield säi Schëffer Creator. D'Spill enthält och e puer gebaut-an Ouschteren Eeër, eent vun deenen Referenze Starfield d'bekanntst Zitat.

Starfield huet scho Wellen an der Spillindustrie gemaach, Top Ofsaz Charts och virum offiziellen Start. Den Xbox Chef Phil Spencer huet verroden datt iwwer eng Millioun Spiller aktiv am Spill engagéiert waren op hirem Verëffentlechungsdatum vum 6. September.

Wéi d'Spiller weider de groussen Universum vu Starfield entdecken, wäerte méi spannend Geschichten a Kreatiounen sécher entstoen. Mat sengen erweiderten Rollespiller Quests an agreabele Kampfsystem huet Starfield Spiller begeeschtert a bewisen schwéier ze widderstoen.

Quell: IGN Review (Punkt: 7/10) vum Ryan Dinsdale.