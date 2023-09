Starfield kritt héich Luef vum God of War Co-Creator David Jaffe

Starfield, dat héich erwaart Spill vu Bethesda, krut héich Luef vu Gameren an Industrie Insider. Ee vun de bemierkenswäerte Figuren fir mat hirer Bewonnerung fir d'Spill ze kommen ass den David Jaffe, Co-Creator vun der God of War Serie.

Den Emil Pagliarulo, den Designdirekter a Schrëftsteller vu Starfield, huet seng Staunen iwwer dem Jaffe seng positiv Kommentarer ausgedréckt. De Pagliarulo huet op Twitter geholl fir seng Gedanken ze deelen, a seet: "D'Fans hunn Är Aarbecht genéissen ass selbstverständlech onheemlech. Matkollegen Entwéckler ze hunn - besonnesch déi Dir kennt a respektéiert - Spaass mat Ärem Spill ze hunn ass e ganz aneren Niveau vun genial.

De Jaffe, bekannt fir seng Aarbecht bei de Santa Monica Studios an de kritesch bekannte God of War a Twisted Metal Franchise matzeschaffen, huet säi Lob fir Starfield net zréckgehalen. Tatsächlech ass hien esou wäit gaang fir et säi Liiblings Single-Player Spill vun allen Zäiten ze nennen. Seng sozial Medien an YouTube Posts si gréisstendeels dem Spill zënter dem Start gewidmet, wat seng aussergewéinlech Schreiwen ervirhiewen.

Starfield huet bedeitend Opmierksamkeet zënter senger Verëffentlechung kritt, mat beandrockende Spillerzuelen fir ze passen. D'Spill erreecht 1 Millioun gläichzäiteg Spiller um Startdag, a vum 7. September huet et eng Spillerbasis vu 6 Millioune gesammelt. Dës Zuelen déngen als Testament fir d'Opreegung an d'Erwaardung ronderëm den Titel.

Wéi de positiven Empfang fir Starfield weider geet, kënnen d'Bethesda an d'Entwécklungsteam Stolz op hir Erreeche sinn. D'Immersive Welt vum Spill, faszinéierend Geschichtsgeschicht, an zolidd Spillsaach hunn d'Häerzer vu béide Spiller an Industriefachleit ageholl.

- Starfield: E ganz erwaart Spill entwéckelt vu Bethesda.

- David Jaffe: Co-Creator vun der God of War Serie an Industrieveteran.

– Emil Pagliarulo: Designdirekter a Schrëftsteller vu Starfield.

- Bethesda: E renomméierten Videospillentwéckler a Verlag.

