D'Empfang vu Starfield: A Love or Hate Experience

Starfield, dat héich erwaart Spill vu Bethesda, gouf mat enger gemëschter Empfang vu Gameren begéint. E puer sinn absolut verléift mam Spill, luewen seng grouss Skala an Opmierksamkeet op Detailer. Anerer hunn awer Enttäuschung ausgedréckt, besonnesch a Bezuch op d'séier Rees vum Spill, Luede Schiirme, a Frame Taux.

Ee vun de grousse Sträitpunkte war de Frame Taux vum Spill. Virun senger Verëffentlechung huet d'Bethesda bestätegt datt Starfield mat engem gespaarten 30fps lafe géif. Wärend dës Entscheedung erwaart gouf wéinst dem massiven Spillraum vum Spill, huet et vill Fans no engem 60fps Performance Mode verlooss, deen d'Norm fir modern Verëffentlechungen ginn ass.

Digital Foundry, eng prominent Spillanalysegrupp, huet decidéiert sech an d'Méiglechkeet ze verdéiwen Starfield mat 60fps op der Xbox Series X ze lafen. Si hunn eng personaliséiert Konsole mat dem AMD 4800S Desktop Kit gebaut an d'GPU mam RX 6700 ersat. Mat FSR 2 aktivéiert a keng dynamesch Opléisung Skaléieren, si konnten 60fps an zouenen Ëmfeld erreechen. Wéi och ëmmer, de gréissten Deel vum Spill leeft nach ëmmer mat enger konstanter 30-40fps.

Wann d'Resolutioun op 1440p erofgesat gouf, entsprécht der Xbox Series S, huet d'Spill op e stabile 40fps mat heiansdo Spikes op 60fps gelaf. Dëst huet Digital Foundry gefouert fir ze suggeréieren datt Bethesda potenziell e 40fps Modus fir Spiller mat 120Hz Affichage kéint fräiginn, besonnesch déi mat Variable Refresh Rate (VRR) Schiirme.

Wärend dës Erkenntnisser interessant sinn, ass et wichteg ze bemierken datt Starfield de Moment op 30fps gespaart ass. Wéi och ëmmer, et ass interessant ze gesinn datt d'Spill d'Potenzial huet fir méi héich Frame Tariffer mat bestëmmten Upassungen z'erreechen.

Allgemeng war d'Empfang op Starfield eng polariséierend. Egal ob d'Spiller et gär hunn oder et haassen, et gëtt keng Erwaardung an Hype ronderëm dës ambitiéis nei Verëffentlechung ofgeleent.

Definitiounen:

- Frame Taux: D'Zuel vun de Frames pro Sekonn op engem Écran ugewisen. Méi héich Frame Tariffer resultéieren zu enger glatterer Bewegung a Videospiller.

- Performance Modus: E Modus a Videospiller, dee méi héich Frame Tariffer iwwer grafesch Vertrauen prioritär.

- Zouenen Ëmfeld: Beräicher am Spill déi méi kleng a Skala sinn a méi enthalen.

- Variable Refresh Rate (VRR): Eng Feature déi den Affichage erlaabt mat der Grafikkaart ze synchroniséieren, wat zu méi glatterem Spillspill resultéiert.

