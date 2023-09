Spioun Fotoen weisen dem Xiaomi säin elektreschen Auto Trunk Design, Fortschrëtt Richtung 2024 Masseproduktioun

Eng ausgelekt Spioun Foto ass viru kuerzem opgetaucht, e Sneak Peek an dem Xiaomi säin héich erwaarten elektresche Gefier. D'Foto weist den eenzegaartegen Design vum Kofferraum vum Auto, deen eng markant Ähnlechkeet mam Fall vum Xiaomi Buds 4 Pro Kopfhörer oder e vergréisserten USB-C Ladehafen huet.

D'Biller weisen e grousse Kofferraum mat enger grousser Ëffnung an engem flaache Buedem, begleet vu multiple Bindungspunkte fir d'Sécherheet vun der Fracht. De Kofferdeckel, aus Glas, füügt en Touch vu Raffinesséierung un d'Gesamtoptik vum Gefier. Ausserdeem bidden d'Spionagefotoen Abléck op aner Designdetailer, dorënner e schlanken an aerodynamesche Frontend mat engem grousse Gitter an zréckgeschloene Luuchten, souwéi e stilvollen hënneschten Enn mat enger schräifender Daachlinn an enger voller Breet Luucht.

Wärend Xiaomi keng offiziell Informatioun iwwer hiren elektresche Gefier verëffentlecht huet, Berichter a Fuite suggeréieren datt et e High-End Modell wäert sinn fir mat Tesla an aner prominent Automobilisten ze konkurréiere. D'Gefier gëtt erwaart mat engem mächtege 101kWh Batteriepack ausgestatt ze sinn, deen eng Reechwäit vun iwwer 800 km ubitt. Zousätzlech ass et méiglecherweis fortgeschratt Chaufferhëllefsfeatures ze integréieren.

De Lu Weibing, de President vun der Xiaomi Group, huet virdru gemellt datt de Fortschrëtt vun hirem Automotive Projet initial Projektiounen iwwerschratt huet. Als Resultat ass Xiaomi op der Streck fir d'Massproduktioun vun hirem elektresche Gefier an der éischter Halschent vum 2024 unzefänken.

Als Schlussfolgerung bitt de Leck vu Spiounsfotoen en Abléck an dem Xiaomi säin zukünftege elektresche Gefier, weist säin ënnerscheedlechen Trunk Design an weist op seng High-End Features. Mat Masseproduktioun geplangt fir 2024, zielt Xiaomi eng Mark an der Elektroautoindustrie ze maachen, mat etabléierte Spiller ze konkurréieren an de Konsumenten eng raffinéiert an technologesch fortgeschratt Optioun ze bidden.

