Neien Accessoire fir d'Pixel Watch: Spigen's Lite Fit Band

Spigen, e bekannten Hiersteller vun Telefonsfäll, huet seng Produktpalette erweidert fir Accessoiren fir déi kommend Google Pixel Watch ze enthalen. Hir lescht Offer ass d'Lite Fit Band, aus Nylon Stoff gemaach. Dës Band ass entwéckelt fir flexibel, liicht an atmbar ze sinn, fir dauerhafte Komfort fir den Träger ze garantéieren.

D'Lite Fit Band kënnt mat engem Zinklegierungsschnouer an engem Edelstahl Connector. De Connector gëtt gesot datt se nahtlos mam Gehäuse vun der Google Pixel Watch vermëschen, wat et e glat an vereenegt Look gëtt. De Moment ass nëmmen déi schwaarz Faarfvariant ze kafen, awer Spigen proposéiert datt Sëlwer- a Goldoptiounen an Zukunft ugebuede kënne ginn.

Ee vun de Schlësselverkaafspunkte vun der Lite Fit Band ass seng Kompatibilitéit mat all Auer an der Pixel Watch Serie. Spigen ënnersträicht säin "einfach Ewechhuele Clip Design", deen d'Band erlaabt op all Handgelenk ze passen. Zousätzlech beschreift d'Firma d'Band als "einfach an zäitlos" fir all Stil oder Look ze ergänzen.

D'Lite Fit Band ass speziell konstruéiert fir op déi kommend Google Pixel Watch (2022) ze passen. Wéi och ëmmer, et gëtt erwaart datt existent Bands entworf fir fréier Modeller och kompatibel sinn mat der Pixel Watch 2.

D'Spigen Lite Fit Band ass bei $ 24.99 geprägt wann se direkt vun der Firma kaaft ginn. Wéi och ëmmer, Clienten kënnen et fir $ 10 méi bëlleg op Amazon fannen, an et kann an e puer Regiounen fir direkt Versand verfügbar sinn. Et ass derwäert ze notéieren datt de bëllegste Band vu Google fir d'Pixel Watch bei $ 49.99 fänkt.

Wéi mir gespaant op de Start vun der Pixel Watch waarden, bidden Accessoiren wéi d'Lite Fit Band vu Spigen en Abléck an de stilvollen an personaliséierbare Potenzial vum wearable Apparat.

