Zesummefaassung: Véier Joer al Rose O'Leary-Hall ass tragesch gestuerwen just Stonnen virun hirem héich erwaarten éischten Dag vun der Schoul. D'Rose hat couragéiert géint e seltenen Häerzkrankheet während hirem Liewen gekämpft an hat e puer Operatioune gemaach fir de Defekt unzegoen. Trotz der Hoffnung vun hirer Famill op eng erfollegräich Operatioun, huet d'Rose Komplikatiounen no hirer leschter Operatioun erliewt, wat zu enger schwéierer Infektioun a Blutungen gefouert huet. Trotz de beschten Efforte vum medizinesche Personal huet d'Rose net genuch Sauerstoff an hirem Gehir kritt an d'Liewensënnerstëtzung huet misse gestoppt ginn. D'Rose war bekannt fir hir lieweg a béis Perséinlechkeet, a léisst en dauerhaften Androck op déi, déi si begéint huet. Hir Elteren, d'Katie O'Leary-Hall an d'Sue O'Leary-Hall, deelen Erënnerungen un hir beléifte Duechter an hunn eng Spendenaktioun gestart fir d'Sensibiliséierung iwwer hir Konditioun ze erhéijen.

D'Rose O'Leary-Hall gouf diagnostizéiert mat engem ënnerbrach Aortebogen, eng Bedingung déi nëmmen een an 50,000 Leit beaflosst, wärend hirer Mamm hir 20 Woche Scan. Dësen Zoustand trëfft wann d'Haaptarterie vum Häerz, d'Aorta, net voll entwéckelt. Trotz der Norwood Prozedur op just dräi Deeg al an engem Versuch eng nei Aorta ze bauen, Rose konfrontéiert lafend Erausfuerderunge mat hirem Häerz. Si hat zwou zousätzlech Operatiounen, awer eng komplett Reparatur konnt net erreecht ginn. Dem Rose seng Eltere haten Hoffnungen op eng drëtt Chirurgie, eng biventrikulär Reparatur, well si schéngt am Ufank gutt ze maachen, awer hir Gesondheet huet an de leschte Méint ugefaang ze verschlechteren.

No der leschter Chirurgie huet d'Rose Komplikatioune erlieft, dorënner eng Infektioun vun der banneschten Beleidegung vum Häerz genannt Endokarditis. Dëst huet zu schwéiere Blutungen gefouert, wouduerch d'Rose eng bedeitend Quantitéit u Blutt verléiert. Trotz medizineschen Interventiounen huet dem Rose seng Konditioun verschlechtert, a si ass schlussendlech gestuerwen wéinst Sauerstoffmangel an hirem Gehir. Hir Elteren beschreiwen hatt als e geeschtegt a léiwe Kand, voller Mëssbrauch a Frëndlechkeet. Si hat Striewe fir en Dokter ze ginn an huet en dauerhaften Impakt op déi hannerlooss, déi hatt kannt hunn.

Fir dem Rose seng Erënnerung ze honoréieren an hir Konditioun ze sensibiliséieren, hunn hir Elteren eng Spendenaktioun gestart déi scho méi wéi £ 5,000 gesammelt huet. Si hoffen, datt aner Famillen en ähnleche Verloscht erliewen an dem Rose säi liewege Geescht lieweg halen an den Häerzer vun deenen, déi si beréiert huet.

Definitiounen:

– Ënnerbrach Aortebogen: E rare kongenitalen Häerzdefekt, wou d'Aorta, d'Primärarterie vum Häerz, net voll geformt ass.

- Endokarditis: Infektioun vum banneschten Häerz vum Häerz.

- Norwood Prozedur: Eng chirurgesch Prozedur déi benotzt gëtt fir spezifesch kongenital Häerzfehler bei Neigebuerenen ze behandelen.

Quellen:

- Yorkshire Live Artikel vum Katie O'Leary-Hall

- Medizinesch Definitioune vum Medical-dictionary.thefreedictionary.com