Nei Laserkommunikatiounstechnologie erméiglecht kleng Satellitte fir Space Data Transfer ze revolutionéieren

D'Space Development Agency (SDA) huet viru kuerzem e $ 1.8 Millioune Kontrakt un SpaceRake ausgezeechent, e pionéierende Startup baséiert zu Cambridge, Massachusetts. Dëst markéiert den éischte Regierungskontrakt fir SpaceRake, eng Firma gegrënnt am Joer 2021 vum Kerri Cahoy, en Expert am Elektrotechnik, an dem Jeremy Wertheimer, e fréiere Vizepräsident fir Ingenieur bei Google spezialiséiert op kënschtlech Intelligenz.

Den zwee-Joer Kontrakt, den 1. November ugekënnegt, wäert SpaceRake finanzéieren fir fortgeschratt Miniatur Laser Kommunikatiounsterminaler z'entwéckelen. D'Zil ass et fir kleng Satellitte wéi Cubesats z'erméiglechen, Daten iwwer Laserlinks mat der Transportschicht ze transferéieren. Dëst globalt Kommunikatiounsnetz, dat vum SDA gegrënnt gëtt - eng Filial vun der US Space Force - ass an enger niddereger Äerdëmlafbunn.

SDA huet och Kontrakter fir grouss Industrieakteuren wéi Lockheed Martin, Northrop Grumman, a York Space Systems ausgezeechent fir Transport Layer Tranche 2 Satellitten ze bauen, déi mat opteschen a Radiofrequenz Kommunikatiounsterminaler ausgestatt sinn.

Iwwerdeems SpaceRake d'Terminals net speziell fir SDA Satellitte entwéckelt sinn, wäerten se kleng Raumschëff erlaben Daten mat der Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA) ze deelen. D'PWSA ass eng innovativ niddereg-Äerd Ëmlafbunn Konstellatioun déi Transport Layer Kommunikatioun Satellitte an Tracking Layer Rakéitenoofwiersystem Satellitte enthält.

Zousätzlech zu opteschen Terminaler plangt SpaceRake Laserkommunikatiounsnetztechnologien fir verschidde Weltraumbaséiert an terrestresch Uwendungen z'entwéckelen. D'Visioun vun der Firma ass d'Käschten ze reduzéieren an d'Adoptioun vum Netzzougang am Weltraum ze erhéijen, nei Benotzungsfäll opzemaachen an méi Daten z'erreechen fir terrestresch Endbenotzer z'erreechen.

Dës nei Laserkommunikatiounstechnologie vu SpaceRake huet d'Potenzial fir Raumdatentransfer ze revolutionéieren. Andeems et kleng Satellitte erméigleche fir effektiv an effizient ze kommunizéieren, wäert et de Wee fir eng verstäerkte Konnektivitéit an Datenaustausch an der Weltraumindustrie opmaachen.

Froen an Froe Froen (FAQ)

1. Wat ass SpaceRake?

SpaceRake ass eng Startup Firma baséiert zu Cambridge, Massachusetts. Gegrënnt am Joer 2021, ass et spezialiséiert op d'Entwécklung vu Laserkommunikatiounsterminaler fir kleng Satellitte.

2. Wat ass d'Transport Layer?

D'Transport Layer ass e globalt Kommunikatiounsnetz an enger niddereger Äerdëmlafbunn. Et gëtt vun der Space Development Agency (SDA) gegrënnt, eng Filial vun der US Space Force.

3. Wat ass d'Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA)?

D'PWSA bezitt sech op eng niddereg Äerdbunnkonstellatioun déi Transportschicht Kommunikatiounssatellitten a Tracking Layer Rakéitenoofwiersatelliten enthält. Et zielt fir Weltraumbaséiert Fäegkeeten fir Krichszwecker ze verbesseren.