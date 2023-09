Sony huet Marke fir d'Nimm PlayStation 6 bis 10 a Japan registréiert, wat hir laangfristeg Pläng fir zukünfteg Konsolen uginn. Dës Beweegung garantéiert datt keen aneren dës Nimm benotze kann. Och wann dëst net heescht datt d'PlayStation 6 imminent ass, well Sony dacks Konsolennimm registréiert Joer virun hirer Verëffentlechung, gëtt et Abléck an hir zukünfteg Intentiounen.

Baséierend op fréiere Verëffentlechungsmuster, unzehuelen e siwe Joer Spalt tëscht Konsolgeneratiounen, kéint d'PlayStation 6 potenziell am Joer 2027 verëffentlecht ginn. Microsoft huet eng 2028 Verëffentlechung fir d'PlayStation 6 während engem rezenten FC Geriichtsfall virausgesot. Et ass och méiglech datt zukünfteg Konsolgeneratioune méi laang daueren fir ze verëffentlechen, wann Dir d'Versuergungskettenproblemer berécksiichtegt, déi am Ufank vun der aktueller Generatioun erlieft ginn. Dëst géif mat engem Startdatum 2028 ausriichten.

Wa méi no vir kuckt, kann d'PlayStation 7 potenziell am Joer 2035 verëffentlecht ginn, d'PlayStation 8 am Joer 2042, d'PlayStation 9 am Joer 2049, an d'PlayStation 10 am Joer 2056. Wéi och ëmmer, et ass wichteg ze bemierken datt traditionell, kierperlech Konsolen doduerch net existéieren Punkt. D'Spillindustrie wäert méiglecherweis Richtung Streaming Plattformen oder nach méi fortgeschratt Technologien plënneren, wéi virtuell Realitéit oder augmentéiert Realitéit.

Wärend déi zukünfteg Technologielandschaft onsécher bleift, eng Saach déi méiglecherweis weider geet ass d'Verëffentlechung vu Spiller déi Bugs oder Probleemer beim Start hunn. Zousätzlech wäert d'Konsol Rivalitéit tëscht PlayStation an Xbox méiglecherweis bestoe bleiwen, mat Fans déi passionéiert hir léifste Mark ënnerstëtzen.

Quell: Den Artikel gëtt keng spezifesch Quell fir Informatioun.