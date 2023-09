Sony enthüllt BURANO, eng nei CineAlta Digital Cinema Camera

Sony huet viru kuerzem hir lescht digital Kinokamera ugekënnegt, de BURANO. Dës nei Kamera huet en beandrockende 8.6K Vollframe CMOS Sensor, Autofokusfäegkeeten, variabel elektronesch ND, an In-body Bildstabiliséierung. Et huet och en Dual native ISO vun 800 an 320, wat et villsäiteg mécht a verschiddene Beliichtungsbedéngungen. De BURANO ass agestallt fir d'Verschécken am Fréijoer 2024 unzefänken, mat engem Präiss Tag vun $25,000 USD.

Ee vun de Standout Feature vum BURANO ass säi Variable ND Filter an In-body Image Stabiliséierung, sou datt et déi éischt digital Kino Kamera op der Welt ass mat béide Funktiounen an engem Kierper kombinéiert. Dëst bitt Filmemacher eng verstäerkte Flexibilitéit a Komfort fir hir Schëss ze huelen. Zousätzlech huet d'Kamera séier Hybrid Autofokus an Thema Unerkennung ugedriwwen duerch AI Veraarbechtung wann se mat E-Mount Lënsen benotzt ginn.

De BURANO ass haaptsächlech op Mëttel bis High-End Besëtzer / Bedreiwer gezielt, déi gewëllt sinn iwwer $ 20,000 fir eng digital Kinokamera ze investéieren. Et gëtt erwaart a verschiddene Produktiounen benotzt ze ginn, wéi Dokumentarfilmer, Firmevideoen, Museksvideoen, Wildlife an Naturfilme, an als populär B Kameraoptioun niewent dem Sony VENICE 2.

D'Kamera hëlt säin Numm vun der klenger Insel Burano an der Venetian Lagun, Italien. Dësen Numm gouf gewielt fir eng Verbindung mat Venedeg opzebauen an d'Fäegkeeten vun der Kamera ze symboliséieren. Burano ass bekannt fir seng Spëtzeaarbechten an hell faarweg Haiser.

Wat d'Bildqualitéit ugeet, weist de BURANO beandrockend Leeschtung. Et huet en neien 8.6K Vollframe CMOS Sensor, ähnlech wéi deen an der VENICE 2 Kamera fonnt gëtt. Et bitt 16 Arrêten vun dynamesche Gamme, mat niddereg Kaméidi a Sensibilitéit fir niddereg-Liicht Situatiounen. De Sensor ënnerstëtzt och Dual Base ISOs vun 800 an 3200.

Wat den Opnamcodecs ugeet, bitt de BURANO verschidde Méiglechkeeten wéi X-OCN LT, XAVC H, an XAVC. Et ass fäeg fir X-OCN Dateien intern opzehuelen ouni de Besoin fir en externen Recorder. X-OCN LT bitt méi kleng Dateigréissten wärend d'Qualitéit an d'Flexibilitéit vu 16-Bit Linear Dateien behalen.

Insgesamt ass de Sony BURANO eng mächteg digital Kinokamera déi aussergewéinlech Bildqualitéit a fortgeschratt Feature liwwert. Et ass entwéckelt fir d'Bedierfnesser vu professionnelle Filmemacher z'erreechen an ass erwaart seng Mark an der Industrie ze maachen.

