PlayStation 5 Console Bundles Kritt $ 50 Präisschnëtt an den USA

Sony huet eng Reduktioun vun $ 50 am Präis vun PlayStation 5 Konsol Bündel an den USA ugekënnegt. De Call of Duty: Modern Warfare 2 PS5 Bündel gouf vun $ 539.99 op $ 489.99 reduzéiert, mat dëser Offer verfügbar online bei PlayStation Direct bis September 30. Zousätzlech bidden Händler wéi Best Buy a Walmart och dee selwechte Bündel fir $ 489. De Final Fantasy 16 Bündel an Horizon Forbidden West Bündel hunn och eng Remise vun $ 50 kritt, verfügbar bei Walmart a Best Buy.

Fir déi interesséiert, GameStop bitt de Moment eng Remise vun $ 50 op ausgewielte PS5s beim Akafen am Geschäft bis den 9.29.23. Et ass derwäert ze bemierken datt d'PS5 Rabatter an den USA manner aggressiv waren am Verglach zu Europa, wou Sony viru kuerzem zwee Präispromotiounen an esou vill Méint gemaach huet. Dës Promotiounen abegraff eng Reduktioun vun £ 75 / € 100 op d'Käschte vum Standard PS5 Modell.

Déi lescht Woch huet Sony d'Präisser vun de PlayStation Plus Abonnementer ëm bis zu 35% erhéicht. Dës Präiserhéijung beaflosst d'12-Méint Abonnementspläng fir de Service Essential, Extra, a Premium Tier, mat Präisser eropgoen vun $20- $40 / £10-£20 / €12-€32 ofhängeg vum gewielten Memberschaftsplang.

Et sollt erwähnt ginn datt en zouverléissege Lecker e puer vun de Spiller opgedeckt huet, déi dëse Mount an de PlayStation Plus Spillkatalog bäigefüügt ginn.

Quellen:

- PlayStation 5: PlayStation 5 Konsol Bündel goufen ëm $ 50 an den USA reduzéiert.

- Sony Interactive Entertainment: D'Firma verantwortlech fir d'PlayStation Mark.

- Call of Duty: Modern Warfare: E populäre Videospill an der Call of Duty Franchise.

- Final Fantasy XVI: Déi kommend Installatioun an der Final Fantasy Spillserie.

- Horizon Forbidden West: En Upëff vum Action Rollespill entwéckelt vu Guerrilla Games.

- PlayStation: Eng Spillplattform entwéckelt vu Sony.

- PlayStation Plus: En Abonnementsservice deen Zougang zu Online Multiplayer a gratis Spiller ubitt.