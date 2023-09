SignalRGB, Intel, a Skytech Gaming kollaboréieren fir en eenzegaartegen 3D gedréckte Starfield Gaming PC ze ginn

SignalRGB, an Zesummenaarbecht mat Intel a Skytech Gaming, huet e spezielle Giveaway vun engem eenzegen 3D gedréckte Starfield Gaming PC ugekënnegt. Dësen aussergewéinleche Spill-PC ass entwéckelt fir d'Erscheinung an d'Funktionalitéit vun engem vun de Starfield's Raumschëff Kontrollpanelen ze ähnelen, fir eng immersiv Spillerfarung ze bidden.

De PC weist integréiert RGB-Ënnerstëtzung mat Starfield duerch d'SignalRGB-Applikatioun, déi visuell Appel an Personnalisatiounsoptioune fir Gameren verbessert. De System ass mat Top-of-the-Line Komponenten ausgestatt, dorënner den High-Performance Core i7-13700K CPU an de mächtege Radeon RX 7900 XTX GPU vun AMD.

Mat engem personaliséierten 3D-gedréckte Chassis, huet de Starfield Gaming PC e markante Starfield-thematesche Kontrollpanel op der viischter, verstäerkt duerch Metallpole. D'Kontrollpanel weist e grousst Display fir d'Sensoren vum PC ze iwwerwaachen, wéi Temperaturen a Auergeschwindegkeet. Zousätzlech ginn et fënnef Knäppercher op der Säit, déi d'Faarf duerch RGB Beliichtung änneren fir ze representéieren a reagéieren op In-Game Schëffer Kraaftverdeelungskontrollen.

Déi ënnescht Sektioun vun der Kontrollpanel enthält zwee modifizéiert Stream Decks mat spezielle Knäppercher an Ikonen, déi entspriechend Schëffsfunktiounen representéieren. Et enthält och USB Type-A an Type-C Ports, souwéi Knäppercher fir de PC nei ze starten an ze starten. Hannert der Kontrollpanel sinn d'Systemkomponenten an engem kompakten Mini-ITX Gehäuse ënnerbruecht.

Déi voll System Spezifikatioune enthalen e Core i7 13700K Raptor Lake CPU, Radeon RX 7900 XTX RDNA 3 GPU, 32GB DDR5 Memory, eng 1TB SSD, 850W SFX Energieversuergung, 280mm AIO Flëssegkühler, an e B750 ITX Motherboard. Mat dësem mächtege Setup ass den 3D-gedréckte Starfield-Rig fäeg Starfield mat héije Frame-Taux ze lafen.

De Giveaway ass de Moment live a wäert fir déi nächst 43 Deeg weidergoen. Interesséiert Participanten hunn d'Méiglechkeet fir eng Chance fir dës eenzegaarteg Starfield Gaming PC ze gewannen.

Quellen:

- SignalRGB

- Intel

- Skytech Gaming