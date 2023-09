iOS 17: Wéi deelt Passwierder op iPhone mat iCloud Keychain

Apple stellt eng grouss Verbesserung fir iCloud Keychain mat iOS 17 vir, wat d'Benotzer erlaabt d'Umeldungsinformatioune mat jidderengem nahtlos ze deelen. Déi nei Feature, bekannt als "Famill Passwuert", erlaabt d'Benotzer Passwierder a Passwuert mat enger Grupp vu vertrauenswürdege Kontakter ze deelen. Dës Fonktioun ass end-to-end verschlësselte a mécht Passwuert Deele méi einfach a méi sécher.

Fir Passwierder op engem iPhone mat iOS 17 ze deelen, befollegt dës Schrëtt:

Open den Astellungen App Swipt erof a tippt op Passwierder Ënnert der Rubrik Family Passwuert, wielt "Fänkt un" Füügt Leit un Äre gemeinsame Passwuertgrupp (hir iPhone muss och op iOS 17 sinn) Wielt d'Passwierder oder Passwuert déi Dir wëllt deelen Tippen op "Move" an der oberer rechter Ecke Schéckt e Message un déi Persoun/Leit mat där Dir Passwierder deelt

Et ass méiglech verschidde gedeelt Passwuertgruppen opzestellen, wat méi Flexibilitéit a Komfort erlaabt. Wéi och ëmmer, et gëtt e Quirk wann Dir gedeelt Passwierder läschen. Si ginn an e Recently Deleted Dossier geplënnert, deen automatesch no 30 Deeg geläscht gëtt. Wann Dir e gemeinsame Passwuert wëllt läschen, awer et an Ären eegene Passwuert behalen, kënnt Dir et recuperéieren andeems Dir op d'Passwuert am Viru kuerzem geläschte Dossier tippt a wielt "Op Meng Passwierder recuperéieren."

Gedeelt Passwierder iwwer Apple Apparater verbesseren d'Bequemlechkeet vun iCloud Keychain a maachen et eng méi kompetitiv Optioun am Verglach mat bezuelte Passwuertmanager. Dës nei Kapazitéit am iOS 17 bréngt zousätzlech Villsäitegkeet a Sécherheet fir Passwuertdeelen. Sidd Dir opgereegt iwwer dës nei Feature?

Quellen:

- 9 bis 5 Mac

- Äppel