Riot Games Updates Valorant Competitive Mode Map Rotatioun fir September 2023

Riot Games huet e puer Ännerungen un der Kaartrotatioun a sengem éischte-Persoun Held Shooter gemaach, Valorant. An engem Effort fir Varietéit ze bidden an Meeschterleeschtung z'erhalen, huet Riot decidéiert mat insgesamt siwe Kaarten am Spill ze bedreiwen. D'Entscheedung koum no der Zesummenaarbecht mat der interner Esports-Team, Spiller iwwerpréift a berufflech Organisatiounen konsultéiert.

Mat der Zousatz vun der leschter Kaart, Sunset, Riot Games huet zwou eeler Kaarten, Fracture a Pearl, ersat fir Plaz fir déi nei Los Angeles-baséiert Kaart ze maachen. Déi kompetitiv an onbewäertte Schlaangen am Valorant hu mat siwe Kaarten geschafft, an dës Rotatioun garantéiert datt d'Spiller eng divers Auswiel hunn fir aus ze wielen.

Déi aktuell Kaartrotatioun fir September 2023 am Valorant säi kompetitive Modus enthält Ascent, Bind, Breeze, Haven, Lotus, Split, an de kierzlech addéierte Sonnenënnergang. Dës Kaarte bidden verschidde Spillerfahrungen, encouragéieren Spiller nei Wénkel, Opstellungen a Strategien ze entdecken.

Sunset ass dem Valorant seng zéngt Kaart an huet zwee Siten an dräi Bunnen, wat et zu enger vun de méi traditionelle Kaarten am Spill mécht. Et stellt och en eenzegaartegt Element vir: eng mechanesch Dier tëscht B Maart a Mëtt Bannenhaff, déi zougänglech ass andeems Dir e Schalter op der Maartsäit flippt. Wärend zou, ass d'Dier onduerchsiichtlech, awer d'Spiller kënnen se beschiedegen a schliisslech zerstéieren, se permanent opmaachen fir de Rescht vun der Ronn.

Riot Games zielt fir e Gläichgewiicht tëscht Varietéit a Bekanntheet an der Kaartrotatioun ze schloen, fir sécherzestellen datt d'Spiller hir Fäegkeeten weiderhëllefen an och frësch Erausfuerderunge genéissen. Valorant entwéckelen sech weider, a Spiller kënne sech op zukünfteg Updates an Ergänzunge vum Spill freeën.

Definitiounen:

- Valorant: Riot Games 'éischt-Persoun Held Shooter Spill.

- Kaartrotatioun: D'Auswiel an d'Uerdnung vu Kaarten verfügbar fir Spillspill an enger bestëmmter Period.

- Kompetitiv Modus: E Spillmodus an deem d'Spiller sech géinteneen an engem méi strukturéierten a reglementéierten Ëmfeld konfrontéieren, typesch fir Ranking oder Tournoi Zwecker.

Quellen:

- Riot Games (keng URL geliwwert)