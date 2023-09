Maacht Iech prett fir de spektakuläre Koméit Nishimura ze gesinn

Maacht Är Spektiv prett, well e beandrockend Himmelsevenement ass amgaang eisen Himmel ze grënnen. De Koméit Nishimura, e kierzlech entdeckte Koméit mat enger lieweger grénger Faarf an enger Gréisst vun ongeféier eng hallef Meile, wäert d'nächst Woch seng noosten Approche zur Äerd maachen. Wéi och ëmmer, Dir musst séier sinn, well et ëm d'Sonn rennt an zréck an de Weltraum geet, fir net méi wéi 400 Joer zréckzekommen.

En Dënschdeg wäert de Koméit Nishimura, offiziell bekannt als C/2023 P1 Nishimura, bannent 78 Millioune Meilen vun eisem Planéit kommen. Glécklecherweis stellt dëse Koméit keng Gefor, well seng Ëmlafbunn suergfälteg kartéiert gouf. Skywatchers hu scho beandrockend Biller vum Koméit erfaasst wéi e seng Approche op eis mécht.

Fir en Abléck vum Koméit Nishimura ze kréien, ass déi bescht Zäit virum Sonnenopgang, wann et niddereg um Himmel bei dem Stärebild Leo wäert sinn. Wärend op der nërdlecher Hemisphär siichtbar ass, klëmmt et méi spéit all Moien. Haut soll e géint 4:20 Auer Lokalzäit klammen, awer bis e Sonndeg wäert e sech ëm 5 Auer optrieden. Wéi den Himmel méi hell gëtt, gëtt de Koméit méi hell, wat et ideal mécht fir mat engem Spektiv oder engem klengen Teleskop ze observéieren.

Leider, nom Mëttwoch, wäert de Koméit méiglecherweis aus der Vue vun den Himmelsgazer an der Nordhallefkugel verschwannen. Wéi och ëmmer, déi op der Südhallefkugel kënnen sech freeën de Koméit Nishimura Enn September ze gesinn.

Wat de Koméit Nishimura ënnerscheet ass säi markanten grénge Kapp, deen duerch "diatomesche Kuelestoff verursaacht gëtt, eng héich reaktiv Molekül déi aus der Interaktioun tëscht Sonneliicht an organescher Matière erstallt gëtt" laut planetary.org. D'Entdeckung vun dësem Koméit huet souwuel professionell wéi amateur Astronomen iwwerrascht. Am Géigesaz zu de meeschten neie Koméiten, déi duerch automatiséiert Teleskop-Ëmfroen fonnt ginn, gouf de Koméit Nishimura vum Hideo Nishimura, engem Amateurastronom a Japan entdeckt, mat enger Standarddigitalkamera an enger 200mm Teleobjektiv. De Koméit gouf no him benannt.

Also, verpasst net déi selten Geleeënheet fir d'himmelesch Schéinheet vum Koméit Nishimura ze gesinn. Markéiert Är Kalenneren a gitt sécher et ze fangen ier et aus eiser Vue verschwënnt, a seng Plaz ënner de Mystère vun eisem Universum hëlt.

