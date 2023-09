Warzone Expert verroden iwwerdriwwen Attachement Perfekt Géint Camperen a Riot Shield Benotzer

Warzone Expert an Inhalt Creator, Metaphor, huet viru kuerzem en ënnerbenotzten awer héich effektiven Uschloss entdeckt deen perfekt ass fir Camper a Riot Shield Benotzer ze bekämpfen. D'Uschlëss a Fro ass d'Kl40-M2 Drill Ënnerstëtzung Uschloss, déi op der Kastov 762 Waff ausgestatt ka ginn.

An engem rezenten Experiment huet Metaphor entdeckt datt d'KL40-M2 Uschloss iwwerraschend iwwerwältegt ass. Et funktionéiert am Wesentlechen als Drill Charge Launcher, wat d'Spiller erlaabt bis zu 7 Drill Charges géint Feinde ze schéissen wärend d'Waff benotzt. Dëst gëtt Spiller d'Fäegkeet d'Drill Charges ze "spamen", sou datt et en extrem formidabelt Instrument am Kampf mécht.

Ee vun de grousse Virdeeler vun der Benotzung vun dësem Uschloss ass seng Kompatibilitéit mam Fast Hands Perk, wat et erlaabt séier Reloads vum Drill Charge Launcher. Dëst erméiglecht de Spiller d'Laascht séier ofzeschléissen, e wesentleche Schued verursaacht a potenziell ganz Gebaier erofhuelen.

Ausserdeem liwwert d'KL40-M2 Uschloss och Recoil Stabiliséierung, sou datt et e gutt ofgerënnt Uschloss ass, deen souwuel offensiv wéi och defensiv Fäegkeeten verbessert. Metapher mengt datt dëst Uschloss net nëmmen eng Neiegkeet ass, mee éischter eng ganz viabel Optioun fir Warzone Spiller déi hir Luede wëllen opmaachen.

Ausserdeem beweist dës Uschloss besonnesch effektiv géint Riot Shield Benotzer an déi, déi a Gebaier campéieren. Seng Fäegkeet fir verschidde Drill Charges ze schéissen erlaabt d'Spiller duerch Riot Shield Verteidegung ze briechen an d'Camperen aus hire Versteesplazen auszespillen.

Metapher recommandéiert staark datt d'Spiller dëst Uschlëss probéieren, well et kann d'Dynamik vum Spillspill drastesch änneren. Fir den KL40-M2 Uschloss opzemaachen, mussen d'Spiller Feindspiller mat 10 Drill Charges hänken, wat relativ séier op der Sendung 24/7 Kaart am Modern Warfare 2 erreecht ka ginn.

Als Schlussfolgerung ass de KL40-M2 Drill Underbarrel Uschloss als eng ënnerbenotzt awer héich mächteg Optioun fir Warzone Spiller entstanen. Seng Fäegkeet fir verschidde Drill Charges ze schéissen mécht et e wäertvollt Tool géint Camper a Riot Shield Benotzer. Mat dem Fast Hands Perk a Recoil Stabiliséierung huet dës Uschloss sech als Spillwechsel bewisen. Gitt et e Schoss an erliewt en neien Niveau vun der Dominanz um Schluechtfeld.

