Spuert $ 150 op Beats By Dr Dre Studio Pro Kopfhörer bei Best Buy Kanada

Best Buy Canada bitt de Moment eng Promotioun op de Beats By Dr. Dre Studio Pro Kopfhörer, déi Clienten eng Remise vun $ 150 ubidden. Dës iwwer-Ouer Kopfhörer hunn Active Noise Cancelling Technologie, wat d'Benotzer erlaabt extern Geräischer ze blockéieren an sech an hir Musek oder Audioerfahrung z'entdecken. D'Kopfhörer hunn och en Transparenzmodus, deen d'Benotzer erlaabt Ambient Sound ze héieren wann néideg.

Zousätzlech zu hire Kaméidi-Annuléierungsfäegkeeten, bidden d'Beats By Dr. Dre Studio Pro Kopfhörer bis zu 40 Stonnen drahtlos Nolauschterzäit. Si sinn kompatibel mat verschiddenen Apparater, dorënner Smartphones, Pëllen, a Computeren, dank Bluetooth, USB-C, an 3.5 mm Analog Input Konnektivitéit Optiounen.

Virdrun bei $ 469.99 geprägt, sinn d'Kopfhörer de Moment fir $ 319.99 bei Best Buy Canada verfügbar. Dës Remise mécht et eng attraktiv Geleeënheet fir Eenzelpersounen déi hir Kopfhörer wëllen upgraden an héichqualitativ Audio genéissen.

Best Buy Kanada Top Deals fir d'Woch vum 8. September bis de 14. September hunn e puer aner verlockend Remise. Dës enthalen Spueren op Fernseher, Spillaccessoiren, Laptops, Smartwatches a méi. E puer Standout Offeren enthalen den Toshiba 55-Zoll 4K UHD HDR LED Fire Smart TV fir $ 449.99 (spueren $ 200) an den ASUS ROG Strix Gaming PC fir $ 999.99 (spueren $ 600).

Gitt sécher d'Best Buy Kanada Websäit ze besichen fir all déi Top Deals dës Woch verfügbar ze entdecken.

